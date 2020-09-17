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Volocopter объявил о начале бронирования билетов на аэротакси
Новости
Екатерина Кочкина
Немецкий авиастартап Volocopter объявил о начале приема заказов на полеты на своем 18-роторном электрическом мультикоптере. Впервые представители общественности приглашаются к полетам на аппарате вертикального взлета и посадки (VTOL) с батарейным питанием. Об этом сообщает The Verge.
Volocopter объявил о начале бронирования билетов на аэротаксиЕкатерина Кочкина
Отмечается, что компания пока не сообщила, где и когда будут выполняться первые полеты аэротакси. По словам представителя стартапа, полеты будут осуществляться «в течение 12 месяцев» после коммерческого запуска Volocopter, который ожидается через «2-3 года».
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