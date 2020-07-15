Бизнесмен Дмитрий Волошин стал инвестором проекта онлайн-обучения польскому и чешскому языкам

Предприниматель Дмитрий Волошин получил 5% в компании ООО «Лингва-эксперт», которая развивает онлайн-школы польского и чешского языков — Wisla и Vltava соответственно. Информация об этом содержится в системе «Контур.Фокус». Сделку Rusbase также подтвердил сам Волошин.

Он не раскрыл сумму инвестиций, уточнив только, что участвовал один. Оценка компании также не раскрывается.

По словам источника Rusbase на рынке онлайн-образования, стоимость «Лингва-эксперт» может составлять около 100 млн рублей. Таким образом, Волошин вложил в проект около 5 млн рублей.

Wisla и Vltava предлагают обучение языкам в формате онлайн. У школ также есть очные программы для студентов, которые проживают в Москве или Санкт-Петербурге. На сайтах есть несколько программ обучения: поступление в зарубежный вуз, среднюю школу, получение языкового сертификата и другие.

По словам Волошина, компания планирует сфокусироваться на обеспечении поступления студентов в европейские вузы. Сам Волошин стал инвестором и ментором проекта, он будет участвовать в формировании стратегии и контролировать ее исполнение.

Это не первый образовательный проект, в который инвестирует Волошин. Ранее он стал инвестором проекта по развитию эмоционального интеллекта Skillfolio. Также бизнесмен является сооснователем проекта с курсами для разработчиков Otus.ru и компании «Креатера» в сфере консалтингового бизнеса.

Компания «Лингва-эксперт» была основана в мае 2014 года, ее учредителем является Серафим Хоронов. Согласно информации на сайте Vltava, Хоронов более 10 лет проработал при чешском консульстве в РФ, где занимался переводами и консультацией.

По данным «Контур.Фокуса», выручка компании по итогам 2019 года составила 12,3 млн рублей, увеличившись на 347% по сравнению с 2018 годом. Чистая прибыль составила 1,6 млн рублей.

Фото: Unsplash