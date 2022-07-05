Volvo уволит часть сотрудников из-за простоя завода в Калуге

Volvo Group сократит штат в России. Сокращения пройдут до конца текущего года, пока компания оценивает масштабы. В российских подразделениях Volvo работали более 1270 человек.

«Volvo Group приняла решение адаптировать свою операционную деятельность в связи с изменившимися рыночными условиями в РФ. Адаптация будет означать сокращение персонала в подразделениях Volvo Group в России в течение этого года», — цитирует сообщение компании «Коммерсантъ».

Volvo производила грузовики в Калуге, но после начала специальной операции на Украине и введения санкций завод простаивает. Как сообщается, он продолжит находиться в режиме приостановки. Компания не принимала решение об уходе с рынка.

Площадка Volvo Trucks в Калуге открылась в 2009 году, плановая мощность составляет 15 тыс. грузовиков в год (10 тыс. у Volvo, 5 тыс. у Renault Trucks).

В 2021 году на Россию приходилось 3% продаж Volvo Group.

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