Фитнес-стартап «Восьмёрка» совладельца «Раковарни Ивана Раковара» привлек 15 млн рублей

Фитнес-стартап «Восьмёрка», платформа с тренировками в прямом эфире, привлек 15 млн рублей от холдинга «Едим дома!» Юлии Высоцкой. Об этом RB.RU сообщил представитель со стороны инвестора.
Стороны ожидают, что объединение медийных ресурсов позволит проекту развиваться быстрее и привлекать большее число пользователей и тренеров.
Холдинг «Едим дома!» получил 20% в уставном капитале компании. Помимо финансирования стартап получит «пакет медийных ресурсов» предприятия.
До сделки, согласно данным ЕГРЮЛ, 40% в проекте принадлежало основателю Константину Ветошкину, 32% — Евгению Степанову, 17% — Арусяк Калантаровой, 10% — Ольге Авиловой и 1% — Михаилу Полтавскому.
Платформа «Восьмёрка» (ООО «Восьмёрка Спорт») была запущена совладельцем сети «Раковарня Ивана Раковара» Константином Ветошкиным, его партнером Ольгой Авиловой и Михаилом Полтавским в 2020 году. В сентябре 2021 года стартап привлек первые инвестиции в размере 20 млн рублей от группы частных инвесторов.
- «Восьмёрка» позиционирует себя как маркетплейс для фитнес-марафонов и тренировок в прямом эфире. Монетизация происходит за счет комиссии от оплат клиентов. По состоянию на 24 октября в приложении зарегистрированы более 40 тренеров. Стоимость фитнес-марафонов на платформе составляет от 290 до 5990 рублей и зависит от длительности и содержания программы.
- Холдинг «Едим дома» существует 18 лет, среди его проектов — авторская кулинарная ТВ-программа «Едим Дома!» на канале НТВ, кулинарный интернет-портал edimdoma.ru, 170 мастерских кухонной мебели «Едим дома!» и другое.
Фото на обложке: Unsplash
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