Фитнес-стартап «Восьмёрка», платформа с тренировками в прямом эфире, привлек 15 млн рублей от холдинга «Едим дома!» Юлии Высоцкой. Об этом RB.RU сообщил представитель со стороны инвестора.

Стороны ожидают, что объединение медийных ресурсов позволит проекту развиваться быстрее и привлекать большее число пользователей и тренеров.

Фитнес-стартап «Восьмёрка» совладельца «Раковарни Ивана Раковара» привлек 15 млн рублей