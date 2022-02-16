«Совкомбанк» полностью присоединил банк «Восточный»

С 14 февраля юридическое лицо ПАО КБ «Восточный» исключено из ЕГРЮЛ, банк полностью интегрирован в структуру «Совкомбанка». На баланс последнего перешел 1 млн кредитов на сумму 76 млрд рублей и портфель депозитов и текущих счетов на сумму 116 млрд рублей.

Процесс объединения банков стартовал 14 апреля 2021 года и стал одним из самых масштабных в России, сообщают в пресс-службе «Совкомбанка».

Первый заместитель председателя правления ПАО «Совкомбанк» Сергей Хотимский считает, что это демонстрирует «уникальную компетенцию» банка в сделках M&A – «на уровне лучших в мире»:

«Мы умеем выбирать актив для покупки не только по цене, но и по экспертизе, которую он принесёт нам, а значит – сэкономит значительное время на её создание самостоятельно. Мы умеем быстро и достоверно проверять качество активов, проводить быстрые сделки и ещё быстрее интегрировать приобретения в группу с минимальными рисками, беспокойством для миллионов клиентов и сотрудников».

В ходе интеграции банковских структур клиентами «Совкомбанка» стали практически все три миллиона клиентов, вкладчиков и заёмщиков КБ «Восточный».

Также в «Совкомбанк» перешло 55% сотрудников «Восточного» (5 тыс. человек, включая руководящий состав, остальным выплачены компенсации в размере 1 млрд рублей).

Дальневосточную, Восточно-Сибирскую и Уральскую дирекции «Совкомбанка» возглавили как раз представители КБ «Восточный»: Кирилл Дурников, Дмитрий Маевский и Татьяна Шевкунова.

Благодаря слиянию «Совкомбанк» обрел 264 филиала в перспективных регионах присутствия – в Сибири и на Дальнем Востоке.

Сергей Хотимский изначально утверждал (например, в интервью РБК), что «Восточный» интересует его именно «из коммерческих соображений», а основное значение для сделки он видит в розничном бизнесе.

Напомним, что все это время операционное слияние шло на фоне уголовного преследования основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви, которого обвиняли в растрате 2,5 млрд рублей средств банка «Восточный».

С ноября 2020 года Калви находился под домашним арестом. В августе 2021 года Мещанский районный суд признал его виновным в растрате и приговорил к пяти годам и шести месяцам лишения свободы условно.

В январе 2022 года кассационный суд отменил наложенные на американского инвестора ограничения на выход из дома, а с недвижимости и счетов Калви сняли обеспечительный арест.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!