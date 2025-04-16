Больше всех будут рады возвращению иностранных компаний предприниматели моложе 34 лет
49% молодых бизнесменов до 34 лет считают возвращение зарубежных компаний положительным трендом. В то же время среди предпринимателей старше 55 лет только 13% видят в этом негативную перспективу, следует из исследования банка «Точка» и бизнес-клуба «Реформа», с которым ознакомился Русбейс.
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Согласно исследованию более четверти российских предпринимателей (27%) готовы сотрудничать с иностранными брендами в случае их возвращения, но только на выгодных условиях. 52% опрошенных заявили, что возвращение иностранных брендов — это неоднозначный тренд. 32% респондентов оценивают его позитивно, а 9% — отрицательно. Примечательно, что москвичи чаще готовы к сотрудничеству (19%), чем представители других регионов (29%).
Причины отказа. Среди причин, по которым предприниматели намерены отказаться от взаимодействия с вернувшимися компаниями 23% назвали сосредоточенность на развитии собственного бизнеса, а 18% заявили, что строят исключительно отечественные бренды.
Последствия ухода иностранных компаний. 26% предпринимателей столкнулись с дефицитом товаров и услуг после ухода зарубежных брендов, что затруднило удовлетворение потребностей клиентов. Женщины-предприниматели чаще отмечали этот эффект (31% против 25% у мужчин). Еще 20% респондентов столкнулись с проблемами в поставках из-за прекращения работы партнеров в России. Однако 18% опрошенных увидели в уходе иностранных компаний возможности для локальных производителей, а 41% заявили, что это никак не повлияло на их бизнес.
- 15 апреля «Ведомости» сообщили о создании Российским союзом промышленников и предпринимателей рабочей группы для разработки предложений по возобновлению деятельности иностранных компаний в России. Один из источников отметил, что необходимо создать ограничения на вход для зарубежных инвесторов, что потребует изменений в законодательстве.
Фото на обложке: Austin Distel / Shutterstcok / FOTODOM
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