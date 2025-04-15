Российский бизнес проработает условия возвращения иностранных инвесторов

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) создал рабочую группу для разработки предложений по возобновлению деятельности иностранных компаний в России. Об этом «Ведомостям» сообщили источники, знакомые с работой группы.

В состав группы вошли представители российского бизнеса, а также объединения иностранных инвесторов, такие как Американская торговая палата и Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

Позиция бизнеса. Ключевой вопрос заключаются в правовых механизмах возвращения иностранных компаний. Источник, близкий к рабочей группе РСПП отметил, что необходимо создать ограничения на вход для зарубежных инвесторов, что потребует изменений в законодательстве.

Защита российских инвесторов. «Деловая Россия» и Торгово-промышленная палата (ТПП) также готовят предложения. Вице-президент «Деловой России» Нонна Каграмонян заявила, что возвращение иностранных компаний на равных условиях несправедливо, так как масштабы их капитализации больше, поэтому надо подготовить механизмы защиты российских инвесторов

ТПП предлагает ввести мораторий на возвращение компаний, если их ниша уже занята российским бизнесом по инвестконтракту. Также обсуждается приоритет для компаний, сохранивших бизнес и трудовые коллективы.

Чувствительные вопросы. Среди спорных тем – ограничение байбэков (обратного выкупа акций), регулирование параллельного импорта и защита бизнеса, занимающегося импортозамещением.

Условия возвращения. Возвращение компаний из недружественных стран возможно только с разрешения правительственной комиссии по иностранным инвестициям. При этом будут учитываться позиции профильных ведомств. Среди ключевых требований к возвращающимся компаниям – локализация производства, трансфер технологий и размещение в России производственных мощностей, инженерных и НИОКР-центров.

В марте Владимир Путин поручил правительству разработать процедуру возвращения западных брендов в Россию. Он подчеркнул, что российские производители должны получить преимущество. Проект условий уже подготовлен и проходит согласование с ведомствами, сообщил замминистра финансов Иван Чебесков.

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