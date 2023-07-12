Банки обязали возвращать россиянам похищенные с их счетов средства

Госдума 11 июля приняла во втором и третьем чтениях закон, который обязывает банки в течение 30 дней возмещать гражданам похищенные с их счетов средства. Документ размещен на сайте нижней палаты российского парламента.
Законом предусматривается следующее: если банк — отправитель платежа получил данные о переводе денежных средств без согласия клиента, но не учел их в своих бизнес-процессах и совершил перевод на такой счет, то он обязан будет вернуть клиенту похищенные средства в полном объеме в течение месяца.
Кроме того, предлагается обязать не только банк плательщика, как это установлено сейчас, но и банк получателя денег проверять операции на признаки мошенничества, сверяясь с базой данных о случаях и попытках переводов без согласия клиента, которую ведет ЦБ.
- Законопроект внесли в Госдуму в сентябре 2022 года. ЦБ в апреле 2023 года предлагал установить срок возврата два-три дня, однако кредитные организации были против, поскольку за это время невозможно проверить, «действительно ли перевод мошеннический или клиент пытается обмануть банк».
Фото на обложке: Unsplash
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