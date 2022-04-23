ЦБ предложил банкам возвращать средства жертвам мошенников за 30 дней

Банк России готовит изменения в закон для поддержки граждан, ставших жертвами мошенников. Согласно одной из поправок, срок возврата банками украденных денег будет ограничен 30 днями.
Информацию об изменениях в 161-ФЗ «О национальной платежной системе» передает РБК со ссылкой на документ. После принятия поправок при установлении факта денежного перевода без согласия клиента банк должен будет вернуть ему средства в течение 30 дней после обращения.
Как рассказал источнику представитель ЦБ, по действующему закону сроки, в течение которых банки должны возмещать клиентам украденные деньги, не установлены. Согласно отчету Банка России о мошеннических операциях в 2021 году, в прошлом году злоумышленники похитили у россиян 13,5 млрд рублей, из которых банки вернули лишь 6,8% (920,5 млн рублей).
Представитель Центробанка подчеркнул, что введение изменений «необходимо для соблюдения баланса интересов кредитных организаций и их клиентов».
Вице-президент Ассоциации банков РФ Алексей Войлуков добавил, что изначально ЦБ предлагал установить срок возврата два-три дня, однако кредитные организации были против, поскольку за это время невозможно проверить, «действительно ли перевод мошеннический или клиент пытается обмануть банк».
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