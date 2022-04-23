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ЦБ предложил банкам возвращать средства жертвам мошенников за 30 дней

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Банк России готовит изменения в закон для поддержки граждан, ставших жертвами мошенников. Согласно одной из поправок, срок возврата банками украденных денег будет ограничен 30 днями.

ЦБ предложил банкам возвращать средства жертвам мошенников за 30 дней

Информацию об изменениях в 161-ФЗ «О национальной платежной системе» передает РБК со ссылкой на документ. После принятия поправок при установлении факта денежного перевода без согласия клиента банк должен будет вернуть ему средства в течение 30 дней после обращения.

Как рассказал источнику представитель ЦБ, по действующему закону сроки, в течение которых банки должны возмещать клиентам украденные деньги, не установлены. Согласно отчету Банка России о мошеннических операциях в 2021 году, в прошлом году злоумышленники похитили у россиян 13,5 млрд рублей, из которых банки вернули лишь 6,8% (920,5 млн рублей).

Представитель Центробанка подчеркнул, что введение изменений «необходимо для соблюдения баланса интересов кредитных организаций и их клиентов».

Вице-президент Ассоциации банков РФ Алексей Войлуков добавил, что изначально ЦБ предлагал установить срок возврата два-три дня, однако кредитные организации были против, поскольку за это время невозможно проверить, «действительно ли перевод мошеннический или клиент пытается обмануть банк».

Фото: E. O. / Shutterstock

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