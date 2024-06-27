Ценовой диапазон IPO «ВсеИнструменты.ру» составит 200-210 рублей за акцию

Онлайн-гипермаркет товаров для ремонта и строительства «ВсеИнструменты.ру» объявил ценовой диапазон в рамках IPO, он составит от 200 до 210 рублей за акцию, следует из сообщения компании.

О том, что компания проведет первичное размещение на Мосбирже, сообщалось 24 июня. Отмечалось, что после обеспечения предложения крупнейший акционер сохранит контролирующую долю в капитале.

Как следует из сообщения компании, доля акций в свободном обращении по итогам размещения составит 12%. Торги на Московской бирже стартуют 5 июля под тикером VSEH.

Установленный ценовой диапазон соответствует капитализации сервиса на уровне 100-105 млрд рублей. После размещения «Ви.ру» сохранит за собой контролирующую долю. В ходе IPO «Всеинструменты.ру» может привлечь порядка 15-20 мдрд рублей, отмечали эксперты.

В этом году компания первый раз раскрыла финансовую отчетность по МСФО. Согласно отчету, выручка в 2023 году составила 132,8 млрд рублей (+54% год к году). Основным драйвером роста послужило привлечение новых клиентов, увеличение числа заказов (+45%) и размера среднего чека.

Чистая прибыль компании выросла на 49%, до 3,8 млрд рублей.

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