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Онлайн-гипермаркет «Всеинструменты.ру» намерен провести IPO

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Онлайн-гипермаркет товаров для строительства и ремонта «Всеинструменты.ру» планирует провести IPO на Мосбирже летом 2024 года. Компания намерена привлечь 15–20 млрд рублей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Онлайн-гипермаркет «Всеинструменты.ру» намерен провести IPO

Представитель сети ответил, что постоянно изучают различные возможности и варианты дальнейшего роста бизнеса, в том числе потенциальные возможности привлечения капитала, и в случае решения об IPO оповестит рынок.

  • По данным Infoline на март 2024 года, «ВсеИнструменты.ру» стал лидером быстрого роста в рейтинге DIY Retail Russia TOP. За год компания открыла 254 новые точки, общее число торговых объектов выросло до 908. Также за 2023 год «ВсеИнструменты.ру» нарастили ассортимент, преодолев планку в 1,5 млн SKU.
  • В мае «ВсеИнструменты.ру» перенес холдинговую компанию из Кипра в Россию. Опрошенные RB.RU аналитики разделились во мнении о пользе решения для бизнеса: некоторые из них считают, что такие изменения позволяют снизить экономические и правовые риски бизнеса, другая часть отмечает незащищенность миноритариев в России и отсутствие внешнего финансирования.

Выручка компании по итогам 2023 года выросла на 54% год к году и составила 132,8 млрд рублей, чистая прибыль — на 49%, до 3,8 млрд рублей. 

Фото на обложке: Unsplash

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