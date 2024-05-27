Онлайн-гипермаркет «Всеинструменты.ру» намерен провести IPO

Онлайн-гипермаркет товаров для строительства и ремонта «Всеинструменты.ру» планирует провести IPO на Мосбирже летом 2024 года. Компания намерена привлечь 15–20 млрд рублей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Представитель сети ответил, что постоянно изучают различные возможности и варианты дальнейшего роста бизнеса, в том числе потенциальные возможности привлечения капитала, и в случае решения об IPO оповестит рынок.

По данным Infoline на март 2024 года, «ВсеИнструменты.ру» стал лидером быстрого роста в рейтинге DIY Retail Russia TOP. За год компания открыла 254 новые точки, общее число торговых объектов выросло до 908. Также за 2023 год «ВсеИнструменты.ру» нарастили ассортимент, преодолев планку в 1,5 млн SKU.

В мае «ВсеИнструменты.ру» перенес холдинговую компанию из Кипра в Россию. Опрошенные RB.RU аналитики разделились во мнении о пользе решения для бизнеса: некоторые из них считают, что такие изменения позволяют снизить экономические и правовые риски бизнеса, другая часть отмечает незащищенность миноритариев в России и отсутствие внешнего финансирования.

Выручка компании по итогам 2023 года выросла на 54% год к году и составила 132,8 млрд рублей, чистая прибыль — на 49%, до 3,8 млрд рублей.

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