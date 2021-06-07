НИУ ВШЭ набирает студентов на курс по управлению инновациями

Кафедра менеджмента инноваций НИУ ВШЭ проводит новый набор студентов на курс «Управление исследованиями, разработками и инновациями в компании». Занятия будут проходить онлайн и начнутся осенью 2021 года.

Организаторы приглашают сотрудников и руководителей компаний, которые занимаются развитием бизнеса и внедрением инноваций, работают с внутренними стартапами или создают продукты.

Среди предметов:

управление идеями;

открытые инновации;

внутрикорпоративное предпринимательство и запуск продуктов;

управление интеллектуальной собственностью;

технологический маркетинг и другие.

Также студентов ждут практические занятия: разбор кейсов и работа в группе. Выпускники получат удостоверение о повышении квалификации.

Подробности и форма для заявки доступны на сайте курса.



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