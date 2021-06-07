НИУ ВШЭ набирает студентов на курс по управлению инновациями

Евгения Хрисанфова
Кафедра менеджмента инноваций НИУ ВШЭ проводит новый набор студентов на курс «Управление исследованиями, разработками и инновациями в компании». Занятия будут проходить онлайн и начнутся осенью 2021 года.
НИУ ВШЭ набирает студентов на курс по управлению инновациямиЕвгения Хрисанфова
Организаторы приглашают сотрудников и руководителей компаний, которые занимаются развитием бизнеса и внедрением инноваций, работают с внутренними стартапами или создают продукты.
Среди предметов:
- управление идеями;
- открытые инновации;
- внутрикорпоративное предпринимательство и запуск продуктов;
- управление интеллектуальной собственностью;
- технологический маркетинг и другие.
Также студентов ждут практические занятия: разбор кейсов и работа в группе. Выпускники получат удостоверение о повышении квалификации.
Подробности и форма для заявки доступны на сайте курса.
Фото на обложке: SFIO CRACHO / Shutterstock
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