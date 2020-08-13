«Все начинается с вдохновения»: как прошла онлайн-встреча с Product lead Tutu.ru

В начале встречи Максим поделился, что начинал свой профессиональный путь как стартапер. После университета он занимался сервисом по автоматизации курьерской доставки. По словам Максима, более 90% стартапов ничем не заканчиваются, однако это все равно большой опыт.

Те, кто занимаются стартапами — отважные люди. Делать их сложно, это в целом дело неблагодарное. Надо быть особенно отважными людьми, чтобы заняться этим во время кризиса в тревел-сегменте.

Инструмент, который поможет компании найти клиентов и занять прочное место на рынке — карта пути клиента или CJM.

Сперва Максим представил составляющие путешествия, на которые Tutu.ru опирается, запуская новые продукты и сервисы и улучшая существующие. На них спикер рекомендует ориентироваться и предпринимателям, которые хотят открыть свое дело в сфере туризма.

Среди важных пунктов:

Максим отметил, что для каждого пункта путешествия можно составить свою CJM. При этом он отметил, что необязательно фокусироваться только на одной сфере, ваша компания может быть ориентирована на несколько пунктов или трансформироваться со временем.

Исторически Tutu.ru начались с сервиса расписания электричек, поездов и так далее. Сейчас мы позиционируем себя как сервис для организации поездок и путешествий. Мы возвращаемся к этой схеме и пытаемся понять: чего еще нашим клиентам не хватает, какие еще сферы нам надо закрыть? Либо мы делаем это сами, либо привлекаем для этого партнеров, которые сделают лучше. Максим Корсаков



Зачем нужен CJM

CJM — это метод выявления проблем, с которыми пользователь встречается в процессе использования вашего продукта или услуги. С помощью CJM можно визуализировать все точки соприкосновения, действия, мотивации и решения пользователя, а также барьеры, с которыми он сталкивается.

Основной способ составления CJM — это качественное исследование. Основное инструмент — непосредственная коммуникация с клиентами: интервью и опросы. Корсаков подчеркивает, что при общении с клиентом важно говорить о его задачах и спрашивать об имеющемся опыте, чтобы иметь возможность скорректировать данные.

Как использовать CJM в туротрасли

Каждый CJM уникален и строится под вашу задачу. «В этом его сила и слабость», — считает Максим Корсаков. По его мнению, CJM можно построить вокруг конкретной проблемы компании. Это позволит детально рассмотреть все слабые места: что в порядке, а что надо улучшить. Негативной стороной этого инструмента Максим считает ложное впечатление, что карта представляет всю полноту клиентского опыта.

Вам начинает казаться, что вы прекрасно знаете проблемы клиента, понимаете, как он себя ведет. Но это неправда, в жизни все не так. Плюс вы фокусируетесь на одной проблеме и забываете про все остальные. Максим Корсаков



Восполнить некоторые неточности CJM Максим предлагает с помощью цикла путешествия — графического изображения пути клиента при организации путешествия. Спикер отметил, что на этой схеме все начинается с вдохновения.

Это может быть рассказ коллеги за обедом о том, как он классно съездил в отпуск, просто красивая фотка в инстаграме или банально человек устал и очень хочет отдохнуть. После этого у людей появляются хаотичные мысли о путешествии, мы начинаем замечать интересные статьи, рассказы друзей и так далее. Максим Корсаков

