Акции Oracle выросли на 43% — благодаря $300 млрд от OpenAI

OpenAI подписала с Oracle соглашение на поставку облачных мощностей на сумму $300 млрд. Контракт рассчитан примерно на пять лет и требует строительства дата-центров общей мощностью 4,5 гигаватта. Это одна из крупнейших сделок в истории облачных технологий и яркий пример того, как ИИ разгоняет спрос на инфраструктуру.

Ставка на ИИ любой ценой

Для Oracle контракт с OpenAI означает $317 млрд будущих доходов, зафиксированных в отчётности за квартал, закончившийся 31 августа. Именно на фоне этого акции компании на этом фоне взлетели на 43% — крупнейший скачок в её истории. Состояние Ларри Эллисона увеличилось на $100 млрд, доведя его капитал почти до $400 млрд и на некоторое время сделав его самым богатым человеком в мире. Правда, сейчас на перую строчку вновь вернулся Илон Маск.

Для OpenAI такая сделка — вынужденный шаг: компании не хватает вычислительных мощностей, и это сильно сдерживает развитие ChatGPT и новых моделей. OpenAI согласилась на контракт, в рамках которого должна будет выплачивать Oracle в среднем $60 млрд ежегодно. При этом заработок стартапа в 2025-м — около $10 млрд в год.По оценкам WSJ, такими темпами компания не выйдет в прибыль до 2029 года и до этого момента может уйти в убыток на $44 млрд.

Stargate и новые дата-центры

Контракт стал частью проекта Stargate — инициативы OpenAI по созданию собственной инфраструктуры дата-центров. В проект вложились SoftBank и другие инвесторы, но старт оказался медленным. Теперь к строительству подключаются и другие подрядчики, а новые объекты планируют запускать в Вайоминге, Пенсильвании, Техасе, Мичигане и Нью-Мексико.

OpenAI долгие годы полагалась на Microsoft как единственного поставщика вычислений, но теперь получила право подключать альтернативных партнёров. Контракт с Oracle — первый и самый масштабный шаг в этом направлении.

Риски для обеих сторон

Для OpenAI контракт — это финансовая удавка: стартап обязуется платить суммы, многократно превышающие текущую выручку. Для Oracle риск в другом: компания концентрирует огромную часть будущих доходов на одном клиенте и будет вынуждена привлекать долг для закупки ИИ-чипов и строительства центров.

У Oracle уже рекордная долговая нагрузка: коэффициент долг/капитал превышает 427%, тогда как у Microsoft — лишь 32,7%. При операционном денежном потоке $21,5 млрд в год и капитальных затратах $27,4 млрд корпорация уже тратит больше, чем зарабатывает.

Контекст

Согласно прогнозу Morgan Stanley, глобальные расходы на чипы, серверы и инфраструктуру дата-центров с 2024 по 2028 год достигнут $2,9 трлн. Индустрия ИИ превращается в новую золотую лихорадку для Уолл-стрит: компании занимают деньги, строят центры и надеются на многократный рост спроса.

Сделка OpenAI и Oracle строится на предположении, что ChatGPT и его аналоги продолжат стремительное распространение и станут инструментом для миллиардов людей, корпораций и госструктур. Но у OpenAI впереди дорогая гонка за таланты, жёсткие переговоры с Microsoft и пристальное внимание регуляторов.





