ВТБ в 2024 году начнет активно предлагать продукты для клиентов массового сегмента. Для граждан с доходом до 40 тыс. рублей запустят кредиты на малые суммы, целевые программы для семей с детьми и пенсионеров.

ВТБ запланировал развивать продукты для клиентов с зарплатой до 40 тыс. рублей