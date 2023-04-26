ВТБ запланировал развивать продукты для клиентов с зарплатой до 40 тыс. рублей

ВТБ в 2024 году начнет активно предлагать продукты для клиентов массового сегмента. Для граждан с доходом до 40 тыс. рублей запустят кредиты на малые суммы, целевые программы для семей с детьми и пенсионеров.
Будут также развивать рассрочки (BNPL), кредиты до зарплаты, сберегательные продукты, передает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя председателя правления госбанка Анатолия Печатникова.
Разворот в сторону новой аудитории он связал с тем, что в группе видят серьезный потенциал роста в этой сфере, так как по состоятельному сегменту рыночная доля ВТБ уже больше 30%.
По данным Росстата за февраль, средний уровень зарплаты в России составил 65,1 тыс. рублей.
- ВТБ в феврале рассматривал социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» для запуска в них онлайн-банкинга. Организация уже оказывает такие услуги в Telegram. Новые площадки банк ищет из-за того, что его приложения удалили из App Store и Google Play. Банки ищут новые площадки для запуска онлайн услуг из-за того, что магазины App Store и Google Play удалили их приложения. С этим столкнулись, в частности, ВТБ, Сбербанк и другие банки, попавшие под санкции.
Фото на обложке: Levelshalash /
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