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ВТБ запланировал развивать продукты для клиентов с зарплатой до 40 тыс. рублей

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

ВТБ в 2024 году начнет активно предлагать продукты для клиентов массового сегмента. Для граждан с доходом до 40 тыс. рублей запустят кредиты на малые суммы, целевые программы для семей с детьми и пенсионеров.

ВТБ запланировал развивать продукты для клиентов с зарплатой до 40 тыс. рублей

 Будут также развивать рассрочки (BNPL), кредиты до зарплаты, сберегательные продукты, передает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя председателя правления госбанка Анатолия Печатникова.

Разворот в сторону новой аудитории он связал с тем, что в группе видят серьезный потенциал роста в этой сфере, так как по состоятельному сегменту рыночная доля ВТБ уже больше 30%.

По данным Росстата за февраль, средний уровень зарплаты в России составил 65,1 тыс. рублей.

  • ВТБ в феврале рассматривал социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» для запуска в них онлайн-банкинга. Организация уже оказывает такие услуги в Telegram. Новые площадки банк ищет из-за того, что его приложения удалили из App Store и Google Play. Банки ищут новые площадки для запуска онлайн услуг из-за того, что магазины App Store и Google Play удалили их приложения. С этим столкнулись, в частности, ВТБ, Сбербанк и другие банки, попавшие под санкции.

Фото на обложке: Levelshalash / Shutterstock

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