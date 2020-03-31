ВТБ разработал сервис цифровой бухгалтерии для предпринимателей

ВТБ запустил дистанционный сервис для малого и среднего бизнеса. Об этом говорится в сообщении компании.

Новое мобильное приложение «Цифра» включает инструменты, необходимые ИП для полноценного документооборота: бухгалтерский и налоговый учет «под ключ», консалтинг и другие возможности.

Пользователь может самостоятельно отслеживать финансовые операции, управлять несколькими счетами, открытыми в разных банках, получать напоминания о рабочих задачах и персонализированные экспертные рекомендации.

По подсчетам банка, сейчас новой услугой могут воспользоваться более 10 тысяч предприятий – как клиентов ВТБ, так и клиентов других банков.

Для подключения к сервису необходимо скачать приложение и зарегистрироваться. К аккаунту можно привязать расчетные счета в банках, либо отправить онлайн-заявку на открытие счета РКО в ВТБ.

Приложение «Цифра» доступно для скачивания бесплатно в App Store и Google Play.

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