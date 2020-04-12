ВТБ запустил дистанционное открытие счета с помощью биометрии

ВТБ запустил возможность дистанционного открытия счета с помощью биометрии. Об этом говорится в сообщении банка.

«Сейчас нужно свести к минимуму посещение общественных мест, включая отделения банков. Мы стремимся расширить набор сервисов, полностью доступных в удаленном формате», — сообщил старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

По данным банка, на сегодняшний день биометрические слепки сдали уже более 130 тысяч россиян.

Новая услуга доступна для граждан, сдавших свои биометрические данные в любом другом российском банке. Чтобы ее получить, нужно зайти на сайт интернет-банка, зарегистрироваться через «Госуслуги», а потом пройти проверку в Единой биометрической системе.

В ВТБ утверждают, что процедура займет не более 5 минут. Новым клиентам будет доступно открытие накопительных счетов и вкладов, проведение переводов и платежей, получение кредитов.

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