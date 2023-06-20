Мошенники начали рассылать фишинговые ссылки для оценки бронирования отелей

Банк ВТБ зафиксировал мошенническую активность, которая связана с предложениями оценить бронирование отелей, говорится в сообщении компании.

Клиенты банка получают СМС-рассылку от злоумышленников, которая ведет на фишинговый сайт, созданный для того, чтобы украсть персональные данные и деньги.

Как это работает:

Сервис бронирования отелей используется в качестве приманки в новом гибридном сценарии. Злоумышленники создают группу в мессенджерах или отправляют СМС, в котором предлагают оценивать сервис бронирования отелей и фотографии отбъектов размещения на сайте Booking.

В СМС содержится ссылка на telegram-канал, где клиент может в деталях обсудить со своим личным «менеджером» дальнейшие условия «трудоустройства» по оценке отелей. После перехода по объявлению тема изменяется — клиенту предлагают помочь онлайн-магазинам «в продажах» и обещают крупные доходы в размере нескольких десятков тысяч рублей в день.

Злоумышленники отправляют ссылку на фишинговый сайт, где просят пройти предварительную регистрацию, используя свои персональные данные: ФИО, e-mail и номер мобильного телефона. После регистрации клиента просят внести определенную сумму на указанный счет, чтобы начать выполнять задания по оценке различных товаров онлайн-магазинов.

В конце каждого «рабочего» дня на счете клиента первоначально вложенная сумма вырастает в два или в три раза, однако вывести «заработанные» деньги не получится, связаться с личным «менеджером» тоже не удастся.

Эксперты ВТБ рекомендуют не реагировать на подозрительные спам-рассылки, не участвовать в групповых чатах и в целом воздерживаться от общения с незнакомыми людьми в сети и мессенджерах.

Ранее стало известно, что в Telegram за год в 67 раз выросло число фишинговых схем кражи аккаунтов пользователей. Мошенники для кражи доступа к аккаунту чаще всего используют фишинговые ресурсы с социальной тематикой.

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