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ВТБ начал выдавать автокредиты без залога

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

ВТБ запустил программу беззалогового автокредитования со ставкой от 9%. Максимальная сумма кредита составит 500 тысяч рублей. Об этом говорится в сообщении банка.

ВТБ начал выдавать автокредиты без залога

Новые условия распространяются на новые и подержанные автомобили, а также моторизированную технику: мотоцикл, снегоход, квадроцикл и другую.

На минимальную ставку 9% годовых могут рассчитывать зарплатные клиенты ВТБ при условии страхования транспортного средства на весь срок. Для остальных клиентов ставка будет выше на 1 процентный пункт.

Кредит можно оформить на срок от года до пяти лет.

«Новая программа позволяет клиенту приобрести транспортное средство без первоначального взноса, при этом оно не передается в залог банку <…>. Это существенно упрощает процесс оформления кредита и снижает расходы банка. В результате мы можем предложить более привлекательную ставку по сравнению с кредитами наличными», — пояснил вице-президент ВТБ Владимир Высоцкий.

Фото: Unsplash

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