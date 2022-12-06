В ВТБ сообщили о «беспрецедентной» DDos-атаке

В ВТБ заявили о «беспрецедентной за все время работы банка» кибератаке на технологическую инфраструктуру. Утверждается, что она совершаются в основном из-за рубежа и носит спланированный характер.

Любые данные клиентов надежно защищены, утверждают в ВТБ, поскольку они находятся в закрытом контуре корпоративной инфраструктуры.

Там подчеркнули, что специалисты делают все возможное для защиты своих систем, однако возможны временные сбои в работе приложения и сайта.

«Анализ DDoS-атаки свидетельствует о том, что она носит спланированный и широкомасштабный характер. Ее цель — причинить неудобства клиентам банка, затруднив работу банковских сервисов», — говорится в сообщении банка.

Как пояснили в пресс-службе, анализ атаки говорит о том, что она совершается в основном из-за границы. Тем не менее, зафиксирован вредоносный трафик в том числе и с российских IP‑адресов.

По данным компании StormWall, в России в третьем квартале 2022 года число DDos-атак выросло на 180% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Атаки на банки составили 45% от их общего количества.