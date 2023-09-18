ВТБ в начале сентября подал иск к VTB Bank Europe SE с намерением взыскать долг в размере €112,6 млн (примерно 11,6 млрд рублей). Речь идет о взыскании денежных средств, зависших на корреспондентском счете.

ВТБ подал иск на €113 млн к бывшей «дочке» в ЕС