ВТБ подал иск на €113 млн к бывшей «дочке» в ЕС

ВТБ в начале сентября подал иск к VTB Bank Europe SE с намерением взыскать долг в размере €112,6 млн (примерно 11,6 млрд рублей). Речь идет о взыскании денежных средств, зависших на корреспондентском счете.
По ходатайству ВТБ суд 14 сентября в качестве обеспечения арестовал ряд активов, которые находятся на счету VTB Bank Europe SE в депозитарии ВТБ. Суд наложил арест на все ценные бумаги, находящиеся на счетах депо в иных депозитариях, в пределах размера исковых требований, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела.
Британская «дочка» VTB Capital plc выбыла из структуры ВТБ в 2022 году. Деньги заблокированы на счетах германской структуры ВТБ с момента введения санкций весной 2022 года. Общий убыток ВТБ составил 209 млрд рублей.
- В июле 2023 года ВТБ отчитался о рекордной прибыли за первое полугодие. Чистая прибыль банка за первые шесть месяцев текущего года составила 289,8 млрд рублей. На рост чистой прибыли ВТБ оказали положительное влияние валютная переоценка и доход от присоединения банка РНКБ. На переоценке банк заработал 100 млрд рублей, на присоединении банка – 35 млрд рублей.
Фото на обложке: Vladimir Tretyakov /
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