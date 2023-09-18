Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

ВТБ подал иск на €113 млн к бывшей «дочке» в ЕС

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

ВТБ в начале сентября подал иск к VTB Bank Europe SE с намерением взыскать долг в размере €112,6 млн (примерно 11,6 млрд рублей). Речь идет о взыскании денежных средств, зависших на корреспондентском счете.

ВТБ подал иск на €113 млн к бывшей «дочке» в ЕС

По ходатайству ВТБ суд 14 сентября в качестве обеспечения арестовал ряд активов, которые находятся на счету VTB Bank Europe SE в депозитарии ВТБ. Суд наложил арест на все ценные бумаги, находящиеся на счетах депо в иных депозитариях, в пределах размера исковых требований, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела.

Британская «дочка» VTB Capital plc выбыла из структуры ВТБ в 2022 году. Деньги заблокированы на счетах германской структуры ВТБ с момента введения санкций весной 2022 года. Общий убыток ВТБ составил 209 млрд рублей.

  • В июле 2023 года ВТБ отчитался о рекордной прибыли за первое полугодие. Чистая прибыль банка за первые шесть месяцев текущего года составила 289,8 млрд рублей. На рост чистой прибыли ВТБ оказали положительное влияние валютная переоценка и доход от присоединения банка РНКБ. На переоценке банк заработал 100 млрд рублей, на присоединении банка – 35 млрд рублей.

Фото на обложке: Vladimir Tretyakov / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Альфа-банк», «Открытие» и «Газпромбанк» намерены повысить ставки по вкладам и счетам
  2. 2 10+ идей для ИТ-стажировки весной и летом 2023 года
  3. 3 Конкурс «Голос ВТБ»
  4. 4 Конкурс #выживуттолько айтишники
  5. 5 «Добро пожаловать, у нас фантастически сложные задачи»

ВОЗМОЖНОСТИ

18 сентября 2023

Цифровой прорыв. Хабаровск

18 сентября 2023

МКБ Реактор

18 сентября 2023

Usetech Weekend Offer

21 сентября 2023

Game Dev «Синеус»

22 сентября 2023

DEI Web Accessibility Hackathon

Все ВОЗМОЖНОСТИ