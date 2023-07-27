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Еще один российский банк отчитался о рекордной прибыли за первое полугодие

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

ВТБ вслед за Сбербанком отчитался о рекордной прибыли за первое полугодие. Чистая прибыль банка за первые шесть месяцев текущего года составила 289,8 млрд рублей – Сбербанк за тот же период заработал 727,8 млрд рублей.

Еще один российский банк отчитался о рекордной прибыли за первое полугодие

Чистая прибыль ВТБ за первое полугодие 2023 года составила 289,8 млрд рублей, отчитался банк. Это наивысший результат для организации. Рекордным также стал показатель возврата на капитал – он достиг 32,8%.

ВТБ отчитался о работе в первые шесть месяцев 2023 года по стандартам МСФО. При этом банк не стал раскрывать динамику своих финансовых показателей в годовом выражении.

На рост чистой прибыли ВТБ оказали положительное влияние валютная переоценка и доход от присоединения банка РНКБ. На переоценке банк заработал 100 млрд рублей, на присоединении банка – 35 млрд рублей.

11 июля о рекордной чистой прибыли за полугодие отчитался Сбербанк. Организация за этот период заработала 727,8 млрд рублей.

Фото на обложке: Kapustin Igor / Shutterstock

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