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ВТБ хочет создать книгу корпоративных ценностей за 16 млн рублей

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Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

31 декабря банк ВТБ разместил на сайте госзакупок заявку на создание книги корпоративных ценностей. Стоимость работы оценивается почти в 16 млн рублей. Первыми на это обратили внимание «Ведомости».

ВТБ хочет создать книгу корпоративных ценностей за 16 млн рублей

В книге должны быть отражены миссия, видение, ценности и принципы банка. Кроме того, она будет включать факты из истории банка, его масштаб и географию. Текст должен быть написан бизнес-языком, но эмоционально, при этом половину книги будут составлять изображения.

Из документов следует, что книга должна вызывать у сотрудников «чувство сопричастности» и стать инструментом, к которому «хочется обращаться при решении сложных и нестандартных ситуаций». Ее концепция, согласно заявке ВТБ, должна быть глубокой, но понятной.

Как пишут «Ведомости», книга получит цифровую копию, которая будет доступна на корпоративном портале, сторонних ресурсах и в мобильном приложении банка. 

Физические копии выйдут тиражом в 1000 экземпляров, но точное количество книг будет уточняться после заключения договора с подрядчиком. В них должны быть задействованы технологии дополненной реальности. 

Эксперт Strategic Business Partners Елена Каминская заявила в разговоре с «Ведомостями», что подобные издания — мировой тренд. О планах выпустить корпоративные книги также заявили банки «Открытие», а у «Тинькофф» есть свод основных положений.

Фото: Shutterstock

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