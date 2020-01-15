ВТБ хочет создать книгу корпоративных ценностей за 16 млн рублей
31 декабря банк ВТБ разместил на сайте госзакупок заявку на создание книги корпоративных ценностей. Стоимость работы оценивается почти в 16 млн рублей. Первыми на это обратили внимание «Ведомости».
В книге должны быть отражены миссия, видение, ценности и принципы банка. Кроме того, она будет включать факты из истории банка, его масштаб и географию. Текст должен быть написан бизнес-языком, но эмоционально, при этом половину книги будут составлять изображения.
Из документов следует, что книга должна вызывать у сотрудников «чувство сопричастности» и стать инструментом, к которому «хочется обращаться при решении сложных и нестандартных ситуаций». Ее концепция, согласно заявке ВТБ, должна быть глубокой, но понятной.
Как пишут «Ведомости», книга получит цифровую копию, которая будет доступна на корпоративном портале, сторонних ресурсах и в мобильном приложении банка.
Физические копии выйдут тиражом в 1000 экземпляров, но точное количество книг будет уточняться после заключения договора с подрядчиком. В них должны быть задействованы технологии дополненной реальности.
Эксперт Strategic Business Partners Елена Каминская заявила в разговоре с «Ведомостями», что подобные издания — мировой тренд. О планах выпустить корпоративные книги также заявили банки «Открытие», а у «Тинькофф» есть свод основных положений.
Фото: Shutterstock
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