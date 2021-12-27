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Стала известна сумма сделки по продаже ВТБ акций «Магнита»

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Чистый эффект от продажи группой ВТБ чуть более 17% акций сети розничных магазинов «Магнит» составил 26,8 млрд рублей, сообщил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Стала известна сумма сделки по продаже ВТБ акций «Магнита»

«Произошла реализация акций "Магнита", которыми группа долгое время владела, и чистый эффект от реализации, то есть от сделки по продаже "Магнита", — 26,8 млрд рублей. То есть значимая часть ноябрьской прибыли сформирована в виде результатов этой сделки», — передает ТАСС слова Пьянова.

Чистая прибыль ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в ноябре 2021 года составила 28,9 млрд рублей.

Чистая прибыль ВТБ по МСФО по итогам января - ноября 2021 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в четыре раза и достигла 308,8 млрд рублей. Это рекорд по чистой прибыли для группы, отметил Пьянов.

Топ-менеджер также сообщил, что по итогам 11 месяцев был выполнен годовой таргет группы по чистой прибыли.

ВТБ купил 29,1% акций «Магнита» у основателя ретейлера Сергея Галицкого за 138 млрд рублей в феврале 2018 года. В мае того же года ВТБ продал 11,82% акций «Магнита» компании Marathon Group. Сумма сделки не разглашалась.

В ноябре 2021 года ВТБ продал приблизительно 17,28% обыкновенных акций «Магнита». Около 4,9% акций компании были предложены к продаже в рамках процедуры ускоренного формирования книги заявок. Оставшиеся приблизительно 12,4% акций были проданы Marathon Group.

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Фото на обложке: Konstantin Lenkov / Shutterstock

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