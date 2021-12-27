Стала известна сумма сделки по продаже ВТБ акций «Магнита»

Чистый эффект от продажи группой ВТБ чуть более 17% акций сети розничных магазинов «Магнит» составил 26,8 млрд рублей, сообщил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
«Произошла реализация акций "Магнита", которыми группа долгое время владела, и чистый эффект от реализации, то есть от сделки по продаже "Магнита", — 26,8 млрд рублей. То есть значимая часть ноябрьской прибыли сформирована в виде результатов этой сделки», — передает ТАСС слова Пьянова.
Чистая прибыль ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в ноябре 2021 года составила 28,9 млрд рублей.
Чистая прибыль ВТБ по МСФО по итогам января - ноября 2021 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в четыре раза и достигла 308,8 млрд рублей. Это рекорд по чистой прибыли для группы, отметил Пьянов.
Топ-менеджер также сообщил, что по итогам 11 месяцев был выполнен годовой таргет группы по чистой прибыли.
ВТБ купил 29,1% акций «Магнита» у основателя ретейлера Сергея Галицкого за 138 млрд рублей в феврале 2018 года. В мае того же года ВТБ продал 11,82% акций «Магнита» компании Marathon Group. Сумма сделки не разглашалась.
В ноябре 2021 года ВТБ продал приблизительно 17,28% обыкновенных акций «Магнита». Около 4,9% акций компании были предложены к продаже в рамках процедуры ускоренного формирования книги заявок. Оставшиеся приблизительно 12,4% акций были проданы Marathon Group.
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Фото на обложке: Konstantin Lenkov /
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