ВТБ оценил прибыль от продажи доли в «Магните» в несколько десятков миллиардов рублей

ВТБ оценивает прибыль от продажи около 17,28% акций «Магнита» в несколько десятков миллиардов рублей. Об этом сообщил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

«Сделка полностью закрыта, она денежная. Сейчас завершается перерегистрация прав и уже приходят денежные средства от покупателей этих акций. Эта сделка будет иметь несколько десятков миллиардов рублей чистого позитивного эффекта», — передает ТАСС слова Пьянова.

Доходы от сделки будут отражены в отчетности группы за ноябрь. Он уточнил, что группа не планировала эту сделку, когда ставила цель по прибыли на уровне выше 300 млрд рублей. При этом ВТБ не собирается существенно менять годовой таргет в связи с реализацией сделки.

О планруемой продаже доли ВТБ в торговой сети «Магнит» стало известно 18 ноября 2021 года. Банку принадлежало 17,3% в компании. ВТБ вошел в капитал «Магнита» 3 года назад, купив долю у основателя компании Сергея Галицкого.

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