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Ипотечная платформа ВТБ вошла в маркетплейс Банка России

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

«Жилищная экосистема ВТБ» стала второй пилотной платформой по ипотеке в проекте «Маркетплейс» Банка России. Об этом говорится в сообщении ВТБ.

Ипотечная платформа ВТБ вошла в маркетплейс Банка России

В подключенных к «Маркетплейсу» банках-партнерах потребители могут дистанционно оформить договор ипотечного кредитования и застраховать имущество.

Платформа также предоставляет нефинансовые сервисы, позволяющие совершить «полный цикл» операций с недвижимостью – куплю-продажу и передачу жилья в аренду жилья, оценку недвижимости, ремонт, дизайнерские услуги, приобретение мебели, клининговые и иные сопутствующие услуги.

«Мы хотим построить систему, создавая сервисы не только для клиентов, но и профессиональные инструменты для партнеров — застройщиков, риелторов, ремонтных фирм, мебельных магазинов <…>. Наше участие в маркетплейсе Банка России — один из важнейших шагов в этом направлении», — сообщил гендиректор «Жилищной экосистемы ВТБ» Вячеслав Дусалеев.

Фото: Unsplash

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