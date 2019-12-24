Ипотечная платформа ВТБ вошла в маркетплейс Банка России

«Мы хотим построить систему, создавая сервисы не только для клиентов, но и профессиональные инструменты для партнеров — застройщиков, риелторов, ремонтных фирм, мебельных магазинов <…>. Наше участие в маркетплейсе Банка России — один из важнейших шагов в этом направлении», — сообщил гендиректор «Жилищной экосистемы ВТБ» Вячеслав Дусалеев.