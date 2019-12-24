Ипотечная платформа ВТБ вошла в маркетплейс Банка России
«Жилищная экосистема ВТБ» стала второй пилотной платформой по ипотеке в проекте «Маркетплейс» Банка России. Об этом говорится в сообщении ВТБ.
В подключенных к «Маркетплейсу» банках-партнерах потребители могут дистанционно оформить договор ипотечного кредитования и застраховать имущество.
Платформа также предоставляет нефинансовые сервисы, позволяющие совершить «полный цикл» операций с недвижимостью – куплю-продажу и передачу жилья в аренду жилья, оценку недвижимости, ремонт, дизайнерские услуги, приобретение мебели, клининговые и иные сопутствующие услуги.
«Мы хотим построить систему, создавая сервисы не только для клиентов, но и профессиональные инструменты для партнеров — застройщиков, риелторов, ремонтных фирм, мебельных магазинов <…>. Наше участие в маркетплейсе Банка России — один из важнейших шагов в этом направлении», — сообщил гендиректор «Жилищной экосистемы ВТБ» Вячеслав Дусалеев.
Фото: Unsplash
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