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ВТБ запустил сервис нетворкинга для бизнесменов и экспертов в разных областях

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

ВТБ запускает сервис нетворкинга для предпринимателей, он доступен на портале «Ближе к делу». Сервис поможет приобрести нужные связи и получить полезные сведения о выстраивании и развитии бизнеса, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

ВТБ запустил сервис нетворкинга для бизнесменов и экспертов в разных областях

Ресурс позволит сформировать базу контактов для поиска партнеров и обмена опытом. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо заполнить на анкету. После этого чат-бот в Telegram пришлет подходящие контакты.

Предприниматели и эксперты в различных областях могут указать свои цели, например, поиск знакомств или участие в закупках. Также можно предложить свои услуги в качестве исполнителя или подыскать специалиста для различных задач.

Накануне ВТБ объявил о запуске онлайн-банка в Telegram. Сервис работает на базе чат-бота. К концу года клиентам будут доступны все опции, на начальном этапе чат-бот покажет баланс карт и счетов.

Фото на обложке: Ground Picture / Shutterstock

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