В приложении ВТБ появилась опция переводов в Израиль, Грузию, Непал и еще ряд стран

В приложении ВТБ появились новые страны, в которые можно отправить денежный перевод. В качестве условий указано получение их в наличной форме. При этом на сайте компании нет сведений об операциях с этими странами. На обновления в мобильном приложении организации обратило внимание издание Frank Media.

Корреспонденты издания убедились в возможности переводов в Израиль, Грузию, Марокко, Иорданию, Непал, Кувейт и Джибути. Однако проверить, пройдет ли операция, не удалось, поскольку в большинстве этих стран сложно найти получателя.

Из данных в приложении следует, что в указанные госудасртва можно перевести средства физлицам — до 350 тыс. рублей при условии выдачи наличными. Комиссия при такой операции составит 1,5% от суммы.

Также отображается возможность сделать перевод юрлицу (но этот функционал пока недоступен). Согласно условиям, можно будет отправить до 20 млн рублей, комиссия составит 1%. Однако завершения операции предстоит ждать от одного до трех дней.

Кроме того, в мобильном банкинге ВТБ появилась возможность отправить деньги в Турцию, что в 2023 года анонсировал зампредседателя правления организации Анатолий Печатников.

Еще с 2007 года у ВТБ есть «дочка» в Индии, однако переводы в эту страну в приложении только анонсируются. Осенью ВТБ обещал запустить переводы в Индию в сентябре.

На запрос издания в ВТБ не ответили.