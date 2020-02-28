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В работе «ВТБ Онлайн» произошел сбой

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Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Клиенты банковского приложения «ВТБ Онлайн» пожаловались на сбой в работе. По данным Downdetector, пользователи не могут войти в приложение.

В работе «ВТБ Онлайн» произошел сбой

У 92% пожаловавшихся возникли проблемы со входом, 3% заявили, что не могут оплатить услуги. 4% отметили сбой всех сервисов. 

Больше всего жалуются на сбой в Москве и Санкт-Петербурге.

Поддержка банка в ответ на жалобы отмечает проблему и заявляет, что сейчас ведутся работы по восстановлению доступа.

Фото: Ilia Ulianov / Shutterstock

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