В работе «ВТБ Онлайн» произошел сбой

Клиенты банковского приложения «ВТБ Онлайн» пожаловались на сбой в работе. По данным Downdetector, пользователи не могут войти в приложение.

У 92% пожаловавшихся возникли проблемы со входом, 3% заявили, что не могут оплатить услуги. 4% отметили сбой всех сервисов.

Больше всего жалуются на сбой в Москве и Санкт-Петербурге.



Поддержка банка в ответ на жалобы отмечает проблему и заявляет, что сейчас ведутся работы по восстановлению доступа.

втб почини уже приложение что ж такое весь день не работает — 윤호's Natalie ☾ #ATEEZinMoscow (@argonsays) February 27, 2020

Приложение ВТБ опять лежит

Очень приятно, спасибо — 🌸Вафля🌸 (@_NayaWaffle_) February 27, 2020

Сейчас действительно наблюдаются трудности при входе в ВТБ-Онлайн, но мы занимаемся решением этого вопроса. Примите наши извинения за эти неудобства 😔 — Банк ВТБ (@vtb) February 27, 2020

К сожалению, сейчас вход в ВТБ-Онлайн действительно временно ограничен. Мы работаем над восстановлением системы 🔧 Приносим Вам свои извинения 😞 — Банк ВТБ (@vtb) February 27, 2020