В работе «ВТБ Онлайн» произошел сбой
Клиенты банковского приложения «ВТБ Онлайн» пожаловались на сбой в работе. По данным Downdetector, пользователи не могут войти в приложение.
У 92% пожаловавшихся возникли проблемы со входом, 3% заявили, что не могут оплатить услуги. 4% отметили сбой всех сервисов.
Больше всего жалуются на сбой в Москве и Санкт-Петербурге.
Поддержка банка в ответ на жалобы отмечает проблему и заявляет, что сейчас ведутся работы по восстановлению доступа.
втб почини уже приложение что ж такое весь день не работает— 윤호's Natalie ☾ #ATEEZinMoscow (@argonsays) February 27, 2020
Приложение ВТБ опять лежит— 🌸Вафля🌸 (@_NayaWaffle_) February 27, 2020
Очень приятно, спасибо
Сейчас действительно наблюдаются трудности при входе в ВТБ-Онлайн, но мы занимаемся решением этого вопроса. Примите наши извинения за эти неудобства 😔— Банк ВТБ (@vtb) February 27, 2020
Фото: Ilia Ulianov / Shutterstock
К сожалению, сейчас вход в ВТБ-Онлайн действительно временно ограничен. Мы работаем над восстановлением системы 🔧 Приносим Вам свои извинения 😞— Банк ВТБ (@vtb) February 27, 2020
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