ВТБ рассматривает покупку акций «Первого канала» в счет долга по кредиту

ВТБ рассматривает возможность вхождения в капитал «Первого канала» в счет долга телеканала перед банком. Сделка может быть реализована через конвертацию части кредита в акции. Об этом сообщает РБК.

«Как мы и говорили ранее, ВТБ рассматривает возможность вхождения в капитал "Первого канала". Этот интерес мы подтвердили участием в совете директоров», — заявили в кредитной организации.

Там добавили, что окончательно доля ВТБ в капитале будет определена после завершения процедуры оценки компании.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин утвердил список кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию «Первого канала». Среди них были выдвинуты 3 представителя ВТБ:

зампредседателя правления Юрий Соловьев,

замглавы финансового департамента Светлана Федоренко,

руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей Дмитрий Снесарь.

В декабре ВТБ уже отмечал, что рассматривает возвращение в состав акционеров «Первого канала», из которого вышел осенью. До сентября 2020 года банк владел 20% капитала телеканала, которые он выкупил у Романа Абрамовича в 2019 году.

Акционерами «Первого канала» также являются Росимущество (38,9%), Национальная медиа группа (29%), ТАСС (9,1%) и «Останкино» (3%).

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