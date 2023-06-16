Глава ВТБ предложил передать «Яндекс» во внешнее управление по примеру Fortum

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что раз «Яндекс» пытаются продать без предусмотренного текущим регулированием для выхода иностранных инвесторов дисконта, нужно передать его во внешнее управление по примеру финской компании Fortum.

Костин также назвал нецелесообразной покупку компании по заявленной цене. Так он ответил на вопрос о том, окончательно ли ВТБ отказался от участия в консорциуме, пишет «Интерфакс».

«Более того, я считаю, что вообще сделку не надо делать на таких уровнях. <…> У нас есть указ президента за 50% (требование о дисконте при выходе иностранных инвесторов из российских активов — прим. ред.), а здесь речь идет о рыночной сделке», — прокомментировал Костин.

В конце мая Bloomberg сообщил, что «Яндекс» получил заявки на покупку как минимум 51% акций интернет-компании, стоимость такого пакета оценили в $7-7,5 млрд.

По данным агентства, предложения сделали основатель «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов и глава «Норникеля» Владимир Потанин, заявка которого учитывает и потенциальных соинвесторов, среди которых Роман Абрамович и банк ВТБ. Также в консорциум мог войти председатель совета директоров ММК Виктор Рашников и основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов.