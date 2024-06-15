ВТБ с 17 июня временно отменит IT-ипотеку из-за нехватки лимита

Оформить IT-ипотеку в ВТБ нельзя будет уже с 17 июня. Банк сообщил об исчерпании лимита. С 2022 года в кредитной организации оформили договоры почти 16 тыс. IT-специалистов.

ВТБ с понедельника, 17 июня, приостановит выдачу IT-ипотеки из-за исчерпания лимита. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу банка.

Пока ВТБ принимает и рассматривает заявки, кредитные договоры, заключенные до 17 июня, остаются в силе. Банк планирует возобновить выдачу IT-ипотеки после решения правительства о дополнительных лимитах. С мая 2022 года в ВТБ IT-ипотеку получили почти 16 тысяч сотрудников аккредитованных IT-компаний на сумму 154,5 млрд рублей.

Программа действует до конца 2024 года, но совокупный лимит по этому виду кредитования может закончиться в июле для всех банков.

C 17 июня ВТБ также поднимет ставки по ипотеке на 0,5 процентных пункта. Минимальная ставка без господдержки составит 18%.

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