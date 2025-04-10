ВТБ ввел функцию самозапрета на операции в банкоматах по QR-коду

Клиенты ВТБ могут установить ограничение на снятие и зачисление средств через банкоматы с использованием QR-кодов. Об этом рассказали РБК в пресс-службе банка.

Новая функция доступна в приложении «ВТБ Онлайн» и призвана защитить пользователей от мошенников, которые часто используют QR-коды для перевода денег на «безопасные счета».

Как это работает. Для активации самозапрета необходимо зайти в раздел «Безопасность» в приложении, выбрать сервис «Защита от мошенников» и перейти на вкладку «Самоограничения». После подключения функции снять ограничение можно будет только при личном посещении отделения банка. Это сделано для того, чтобы злоумышленники не смогли обойти запрет.

Дополнительные меры безопасности. В приложении уже доступны другие функции самоограничения, включая лимиты на операции в банкоматах по QR-коду. По словам представителей ВТБ, такие меры не позволят мошенникам легко вывести средства, даже если им удалось получить доступ к онлайн-банку.

Для борьбы со злоумышленниками Госдума в феврале приняла закон о самозапрете на кредиты и займы, который заработал с 1 марта. По данным на 8 апреля, такой возможностью воспользовались почти 9 млн россиян.

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