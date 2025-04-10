ВТБ ввел функцию самозапрета на операции в банкоматах по QR-коду
Клиенты ВТБ могут установить ограничение на снятие и зачисление средств через банкоматы с использованием QR-кодов. Об этом рассказали РБК в пресс-службе банка.
- Новости
Новая функция доступна в приложении «ВТБ Онлайн» и призвана защитить пользователей от мошенников, которые часто используют QR-коды для перевода денег на «безопасные счета».
Как это работает. Для активации самозапрета необходимо зайти в раздел «Безопасность» в приложении, выбрать сервис «Защита от мошенников» и перейти на вкладку «Самоограничения». После подключения функции снять ограничение можно будет только при личном посещении отделения банка. Это сделано для того, чтобы злоумышленники не смогли обойти запрет.
Дополнительные меры безопасности. В приложении уже доступны другие функции самоограничения, включая лимиты на операции в банкоматах по QR-коду. По словам представителей ВТБ, такие меры не позволят мошенникам легко вывести средства, даже если им удалось получить доступ к онлайн-банку.
- Для борьбы со злоумышленниками Госдума в феврале приняла закон о самозапрете на кредиты и займы, который заработал с 1 марта. По данным на 8 апреля, такой возможностью воспользовались почти 9 млн россиян.
Фото на обложке: Kapustin Igor / Shutterstock / FOTODOM
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Материалы по теме
- Пройти курс «Выбор системы налогообложения»
- 1 Мошенники заманивают россиян арендой жилья на курортах через YouTube и TikTok Злоумышленники предлагают забронировать жилье на «безопасных условиях» 09 апреля 12:49
- 2 RuStore усилил защиту пользователей от киберугроз благодаря инструменту от F6 В компании рассказали о сокращении заявок с вредоносным софтом в 5 раз 04 апреля 10:00
- 3 «Госуслуги» начнут блокировать доступ к финданным в подозрительных профилях Это еще одна мера для борьбы с мошенниками 03 апреля 16:55
- 4 Меньше чем за сутки сим-карты на «Госуслугах» проверили почти 6 млн раз Соответствующий сервис был запущен 1 апреля 02 апреля 19:02