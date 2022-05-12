ВТБ запустил сервис платежей для самозанятых от бизнеса

Бизнес сможет рассчитататься с самозанятыми благодаря новому сервису в мобильном приложении ВТБ Бизнес Lite. Работник может обслуживаться в любом банке. У платежей фиксированная комиссия от суммы перевода. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе банка.

Новое решение подходит компаниям среднего и малого бизнеса вне зависимости от количества самозанятых исполнителей, с которыми они сотрудничают.

Сервис автоматически проверит наличие статуса самозанятости у исполнителя перед перечислением средств. Это поможет исключить риски расчетов с контрагентами, снявшимися с учета.

Для платежа не нужно вводить реквизиты счета исполнителя – перевод средств доступен по номеру телефона, а самозанятому деньги поступят моментально через Систему быстрых платежей. Новая услуга бесплатна и доступна всем предпринимателям с расчетным счетом в ВТБ.

В конце апреля ВТБ, «Открытие» и РНКБ предложили объединить. Объединение позволит оптимизировать расходы бюджета по стабилизации банковского сектора, а также сохранить конкурентный рынок финуслуг.

У банков уже есть много общего. Так, «Открытием» руководит Михаил Задорнов, который в 2005–2018 годах возглавлял ВТБ24. РНКБ до присоединения Крыма к России был дочерней структурой «Банка Москвы», который на тот момент уже входил в группу ВТБ.