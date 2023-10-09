ВТБ запускает собственные платежные стикеры

ВТБ с 9 октября запускает специальные платежные стикеры, их можно будет получить в отделениях банка или заказать доставку курьером. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

До конца текущего месяца получить стикер можно бесплатно, с ноября стоимость выпуска составит 700 рублей. Однако при наличии пакетов «Привилегия» и «Прайм» выпуск стикера останется безвозмездным.

Стикер работает по технологии NFC и позволяет расплачиваться в одно касание. Наклейка, которая крепится на смартфон, не содержит номер или срок действия. Также на ней не указан CVC код.

С точки зрения безопасности, стикер обладает всеми функциями, что и карта: на него можно установить ПИН-код и лимиты по операциям. В случае потери его можно заблокировать, как обычную карту.

Помимо непосредственно оплаты покупок новый сервис позволяет снимать наличные в устройствах, поддерживающих NFC. Со стикером доступны все бонусные программы карты ВТБ.

Как пояснил директор департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Ростислав Яныкин, стикеры будут полезны, в первую очередь, владельцам iPhone, которые лишены возможности расплачиваться через свои Pay-сервисы. По его оценке, до конца года новым решением банка могут воспользоваться около 300 тыс. человек.

Российские банки начали выпускать платежные стикеры в конце прошлого года. Первым новинку представил «Тинькофф». RB.RU протестировал стикер кредитной организации и рассказал о преимуществах и особенностях нового продукта.