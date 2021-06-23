Объявлен победитель конкурса «Голос ВТБ»

Завершился конкурс «Голос ВТБ» . Теперь голосового помощника «ВТБ Онлайн» зовут Лео. Также команда ВТБ выбрала победителя, который придумал самый интересный вариант имени.

Победителем конкурса стал Андрей Шлык — он предложил назвать голосового ассистента Бендером. В качестве приза Андрей получит iPhone 12. Еще четырем участникам, набравшим наибольшее количество голосов, подарят колонки JBL.

Призерами стали:

Ильшат Хазиев — Плюс (1081 голос); Иван Жугалев — Сэм (1063 голоса); Сергей Орлов — Олли (723 голоса); Станислав Крылов — Сириус (412 голосов).

4 июня был опубликован шорт-лист с 21 вариантом имени для голосового ассистента, которые прошли модерацию, — за них могли проголосовать все желающие.

Среди вариантов, которые предложила команда ВТБ, самым популярным оказалось имя Лео. На второе место попал вариант «Роберт», а третьим стал «Клик». Напомним, что эти варианты не принимали участие в народном голосовании.

Посмотреть итоги голосования можно на странице конкурса.

Поздравляем всех победителей и призеров!

Фото на обложке: Unsplash