Объявлен победитель конкурса «Голос ВТБ»

Завершился конкурс «Голос ВТБ». Теперь голосового помощника «ВТБ Онлайн» зовут Лео. Также команда ВТБ выбрала победителя, который придумал самый интересный вариант имени.
Победителем конкурса стал Андрей Шлык — он предложил назвать голосового ассистента Бендером. В качестве приза Андрей получит iPhone 12. Еще четырем участникам, набравшим наибольшее количество голосов, подарят колонки JBL.
Призерами стали:
- Ильшат Хазиев — Плюс (1081 голос);
- Иван Жугалев — Сэм (1063 голоса);
- Сергей Орлов — Олли (723 голоса);
- Станислав Крылов — Сириус (412 голосов).
4 июня был опубликован шорт-лист с 21 вариантом имени для голосового ассистента, которые прошли модерацию, — за них могли проголосовать все желающие.
Среди вариантов, которые предложила команда ВТБ, самым популярным оказалось имя Лео. На второе место попал вариант «Роберт», а третьим стал «Клик». Напомним, что эти варианты не принимали участие в народном голосовании.
Посмотреть итоги голосования можно на странице конкурса.
Поздравляем всех победителей и призеров!
Фото на обложке: Unsplash
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