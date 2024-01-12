Стоимость платного обучения в российских вузах вырастет на 10-12%

В 2024-2025 учебном году стоимость обучения в частных российских вузах может вырасти на 12%. Об этом «Известиям» сообщил президент Ассоциации негосударственных вузов Владимир Зернов.

Причинами подорожания он Зернов назвал повышение затрат на оборудование прекращения работы зарубежных поставщиков. Также рост цен за обучение обусловлен подорожанием услуг ЖКХ и компенсациями зарплат преподавателям.

«Вряд ли вузам дополнительные средства выделит Министерство образования. Скорее всего, им самим придется искать выход из этой ситуации. Это будет повышение стоимости обучения. По нашим оценкам, оно произойдет в пределах 10–12%», — сказал Зернов.

В РЭУ им. Г. В. Плеханова подтвердили намерения скорректировать тарифы за обучение. В учреждении такие планы объяснили «увеличением затрат на реализацию образовательных программ».

На инженерно-технических направлениях учеба подорожает на 5-8%. Гуманитарные и социально-экономические направления станут дороже на 8-15%.

В минувшем году топовые российские вузы, в числе которых (МГУ, МФТИ, СПбГУ, МИФИ, ВШЭ, МГТУ, МГИМО, СПбПУ и РАНХиГС, подняли стоимость обучения в среднем на 12%. По данным «Ведомостей», сильнее всего обучение подорожало во ВШЭ, МИФИ, СПбГУ и РАНХиГС.

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