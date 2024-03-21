Ритейлеры попросили ужесточить правила ввоза товаров зарубежных онлайн-магазинов

Федеральные ритейлеры предложили понизить порог беспошлинного ввоза товаров, купленных физлицами в зарубежных онлайн-магазинах, обратно до €200. С таким предложением выступила Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), пишут «Известия».
Два года назад на фоне санкций, чтобы избежать дефицита продуктов первой необходимости, порог повысили в пять раз — с €200 до €1 тыс.
В Ассоциации считают, что цель достигнута и с 1 апреля действие этого правила можно вернуть к прежнему уровню. За это время российские заводы адаптировались к ограничениям, начал работу параллельный импорт, а местные производители нашли новых поставщиков сырья и оборудования.
«Продление действия повышенного порога фактически простимулирует зарубежных производителей», — заявили в АКОРТ. Там также добавили: зарубежные компании поставляют свою продукцию без уплаты таможенных платежей, без расходов на подтверждение качества и обязательств на сервисное обслуживание, это отрицательно влияет на конкуренцию и увеличивает опасность расширения незаконного оборота продукции.
Минэкономразвития и Минфин выступают за снижение порога до €200, прежде всего ради пополнения бюджета дополнительными деньгами, рассказал источник газеты в Совфеде, где также обсуждают эту тему. По его словам, ФАС, Минцифры и Минпромторг склоняются к тому, чтобы либо оставить нынешний уровень в €1 тыс., либо снижать постепенно — до €500.
В основном поставки продукции идут из Китая, отметил собеседник издания. Вся трансграничная торговля заняла по результатам прошлого года долю в 0,6%, но это примерно 350–400 млрд рублей
На фоне санкций порог беспошлинного ввоза в €1 тыс. значительно помогает миллионам россиян и позволяет не допустить нехватки дефицита товаров, отметил глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. По его мнению, если идея АКОРТ будет одобрена, количество таких покупок сократится, а значит, снизится и прибыль «Почты России».
В самой «Почте России» сообщили: объемы трансграничной онлайн-торговли сокращаются уже несколько лет из-за распространения Covid-19 и прекращения работы платежных систем в 2022 году. По этим причинам, пояснили в компании, цены на товары повседневного спроса и потери выручки маркетплейсов выросли.
Россияне начнут отказываться от покупок, если стоимость продукта окажется выше, чем они смогут себе позволить, существование высокого уровня беспошлинного порога помогло «обеспечить спрос россиян с невысоким уровнем дохода на недорогие и востребованные товары из-за рубежа, например, электронику, инструменты или автотовары», указали в Ozon.
Wildberries также выступили за сохранение порога беспошлинной торговли на прежнем уровне.
Фото на обложке: Unsplash
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