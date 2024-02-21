Финансовый маркетплейс «Выберу.ру» вышел на рынок Узбекистана, запустив платформу с банковскими и микрофинансовыми продуктами для физических лиц и бизнеса. Об этом говорится в сообщении компании.

Сейчас на платформе доступны следующие услуги: вклады и дебетовые карты, кредитные карты, кредиты и займы, ипотека и автокредиты, а также кредиты для бизнеса и рассчетно-кассовое обслуживание.

Всего в каталоге более 20 банков и микрофинансовых организаций, а число предложений превышает 400 штук — 33 кредита, 5 кредитных карт, 26 ипотечных продуктов, 125 дебетовых карт, 173 вклада, 35 автокредитов, 16 кредитов для бизнеса и 27 предложений по РКО.

По словам генерального директора «Выберу.ру» Григория Бурденко, банковский сектор Узбекистана переживает фазу активной цифровизации: «При этом здесь большая доля русскоговорящего населения, заинтересованного в использовании удобных платформ для поиска финансовых услуг».

Маркетплейс решил расширить географию и выйти на рынок СНГ в 2022 году. Тогда была запущена версия «Выберу.ру» для Казахстана. Проект оказался востребованным, после чего компания решила продолжить экспансию на рынки ближнего зарубежья.

«Выберу.ру» развивает сервис сравнения и подбора банковских, страховых, инвестиционных и образовательных продуктов. В настоящее время на площадке представлено более 10 тыс. продуктов от более 500 финансовых организаций. Ежемесячно сайт посещают более 7 млн человек. Проект входит в список социально значимых ресурсов по версии Минцифры.

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