Выходные дни в Москве продлили с 12 по 20 июня

В Москве с 13 по 20 июня временно приостанавливается работа детских комнат и фуд-кортов в ТЦ и в других аналогичных организациях. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Меры приняты в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

«За последнюю неделю ситуация с распространением коронавируса резко осложнилась. Количество вновь выявленных заболевших ковидом подскочило до пиковых значений, тяжело болеют многие люди среднего возраста и даже молодые», — отмечается в сообщении.

Кроме того, согласно распоряжению, необходимо перевести работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам на дистанционный режим работы: не менее 30% работников (включая граждан, указанных в дефисе втором настоящего пункта); из числа граждан старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, перечень которых определен департаментом здравоохранения Москвы, за исключением граждан, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организаций, индивидуальных предпринимателей.

При определении количества работников не учитываются лица, получившие прививку от новой коронавирусной инфекци.

Также приостанавливается с 23.00 до 6.00 оказание услуг общественного питания. Исключение составит продажа товаров, обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений предприятий, доставки заказов и оказания бытовых услуг. Приостановлено и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке.

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