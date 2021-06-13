Опрос: бизнес и дополнительные выходные в Москве в июне

Анастасия Марьина
В Москве с 15 по 19 июня включительно в связи с ростом заболеваемости коронавирусом устанавливаются нерабочие дни с сохранением зарплаты. Решение касается «предприятий и организаций всех форм собственности, которые обычно не работают по выходным дням (воскресеньям)».
Опрос: бизнес и дополнительные выходные в Москве в июнеАнастасия Марьина
RB.ru проводит анонимный опрос предпринимателей по теме дополнительных выходных.
Опросник: С 15 по 19 июня в Москве вводятся дополнительные нерабочие дни с сохранением зарплаты. Будут ли эти дни выходными в вашей компании?
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Подробнее о новых ограничениях вы можете прочитать здесь.
Фото на обложке: Unsplash
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