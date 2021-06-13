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Опрос: бизнес и дополнительные выходные в Москве в июне

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Заместитель главы новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

В Москве с 15 по 19 июня включительно в связи с ростом заболеваемости коронавирусом устанавливаются нерабочие дни с сохранением зарплаты. Решение касается «предприятий и организаций всех форм собственности, которые обычно не работают по выходным дням (воскресеньям)».

Опрос: бизнес и дополнительные выходные в Москве в июне

RB.ru проводит анонимный опрос предпринимателей по теме дополнительных выходных. 

Опросник: С 15 по 19 июня в Москве вводятся дополнительные нерабочие дни с сохранением зарплаты. Будут ли эти дни выходными в вашей компании?

Спасибо, ваш голос учтен

Если в предыдущем вопросе вы выбрали второй или третий вариант, укажите, пожалуйста, численность сотрудников вашей компании.

Опросник: Сколько сотрудников работают в вашей компании?

Спасибо, ваш голос учтен

Подробнее о новых ограничениях вы можете прочитать здесь.

Фото на обложке: Unsplash

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