В Москве с 15 по 19 июня включительно в связи с ростом заболеваемости коронавирусом устанавливаются нерабочие дни с сохранением зарплаты. Решение касается «предприятий и организаций всех форм собственности, которые обычно не работают по выходным дням (воскресеньям)».

Опрос: бизнес и дополнительные выходные в Москве в июне