«Вымпелком» договорился купить облачный бизнес IBS

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. Один из них утверждает, что сделка будет закрыта в ближайшее время.

Тем не менее, сторонам еще нужно получить разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, так как DataFort работает с криптографическими средствами, а «Вымпелкомом» владеет иностранный холдинг VEON (штаб-квартира находится в Амстердаме).

В пресс-службе ФАС изданию подтвердили, что в службу уже поступило ходатайство от компании «ВЕОН Венчурс Б.В.» (структура VEON) о покупке ООО «ИБС ДатаФорт» (юрлицо DataFort) и что его будут рассмотреть на заседании правительственной комиссии. Дата заседания пока не определена.

Один из собеседников РБК отметил, что для сделки IBS оценивает стоимость своей «дочки» по мультипликатору 13 EBITDA, или в 2,5–3 млрд рублей. В «Вымпелкоме» и IBS отказались от комментариев.

DataFort оказывает облачные услуги. Юрлицо «ИБС ДатаФорт» косвенно подконтрольно «ИБС Холдингу» бизнесмена Анатолия Карачинского (на 99% принадлежит «ИБС», 1% — у «ИБС Платформикс»). Выручка компании в 2020 году составила 592 млн рублей, чистая прибыль — 34 млн рублей.

Знакомый с условиями сделки собеседник издания пояснил, что для «Вымпелкома» это «очень хорошее усиление своего b2b-направления облачных сервисов, а для IBS — хороший exit (выход из актива)». Еще однин источник добавил, что IBS занимается в первую очередь ИТ-консалтингом, а бизнес, связанный с дата-центрами, для группы является не совсем профильным. При этом для дальнейшего развития требуются значительные капвложения.

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Фото: Unsplash