Правительство Австралии готовит законопроект по борьбе с «кражей зарплат»

На предстоящей неделе правительство Австралии обсудит законопроект, направленный на борьбу с умышленным занижением зарплат работодателями. Автор проекта — министр труда страны Тони Берк

Как сообщает Reuters со ссылкой на политика, по новому закону за недоплату сотрудникам работодателям может грозить до 10 лет тюремного заключения или $5 млн штрафа. По словам Берка, санкции будут применяться только к тем, кто умышленно занижает зарплаты.

«Кражей зарплаты» называется невыплата зарплаты или отказ от предоставления льгот сотрудникам, которые причитаются им по контракту или закону. Также к «краже зарплаты» относятся ситуации, когда компании заставляют сотрудников перерабатывать без оплаты сверхурочной работы.

Берк уверен, что новый закон облегчит получение временными сотрудниками постоянных должностей, а также введет минимальные стандарты для компаний при временном найме кадров в сфере услуг. Например, курьеров для доставки еды.

Также в интервью ABC министр заявил, что для представителей бизнеса эффект будет незначительным, хотя «есть некоторые люди, которым придется платить больше». Берк добавил, что предприятия со штатом менее 15 человек, будут освобождены от некоторых положений закона.

Проект министра труда уже встретился с критикой со стороны предпринимателей. Исполнительный директор Делового совета Австралии Дженнифер Вестакотт назвала идеи Берка «неосуществимыми».

«Это увеличит стоимость, усложнит ситуацию, затруднит поиск случайной работы, затруднит трудоустройство людей», — сообщила Вестакотт.

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