Каждый пятый представитель бизнеса (22% опрошенных) сообщил, что планирует до конца года увеличить зарплаты своих сотрудников, говорится в исследовании сервиса «Работа.ру». При этом основная масса работодателей (78%) не собирается этого делать.

Каждый пятый работодатель планирует до конца года увеличить заплаты сотрудникам — опрос