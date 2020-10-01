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Каждый пятый работодатель планирует до конца года увеличить заплаты сотрудникам — опрос

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Каждый пятый представитель бизнеса (22% опрошенных) сообщил, что планирует до конца года увеличить зарплаты своих сотрудников, говорится в исследовании сервиса «Работа.ру». При этом основная масса работодателей (78%) не собирается этого делать.

Каждый пятый работодатель планирует до конца года увеличить заплаты сотрудникам — опрос

В опросе приняли участие более 1 тысячи работодателей из всех регионов страны.

В ходе исследования также выяснилось, что выплачивать премии будет большинство компаний (57%). Отказались от премий в этом году 43% российских работодателей.

По словам коммерческого директора сервиса «Работа.ру» Владимира Корицкого, 31% респондентов ранее отметили фактор неготовности работодателей к повышению зарплаты как решающий при увольнении.

Фото: Unsplash

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