Запущен бесплатный сервис по выгулу собак для пенсионеров

Торговая сеть «Перекресток» и бренд Purina One запустили бесплатный сервис по выгулу собак для пенсионеров от 65 лет. Об этом говорится в сообщении ритейлера.

Обязательными условиями для получения бесплатной услуги являются наличие у пенсионера карты «Клуба Перекресток» и возраст от 65 лет, указанный в анкете при регистрации карты.

Каждый клиент может пользоваться услугой два раза в день в течение 10 дней. Сервис доступен до 30 апреля в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Для заказа выгула собаки необходимо оставить заявку на сайте проекта perekrestok-dog.ru или позвонить по номеру 8 800 200 9555. Чтобы оформить услугу, необходимо оставить заявку до восьми вечера накануне дня выгула.

Расходы на оплату услуг специализированных компаний взяла на себя Purina One.

Ранее торговая сеть запустила сервис для пожилых людей, позволяющий заказывать продукты по телефону и забирать их в ближайшем супермаркете. Сейчас услуга доступна в 12 супермаркетах в Москве и 31 магазине в Санкт-Петербурге. Также «Перекресток» выделил приоритетные часы для посещения магазинов пожилыми людьми (каждый день с 8:00 до 10:00).

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