Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Запущен бесплатный сервис по выгулу собак для пенсионеров

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Торговая сеть «Перекресток» и бренд Purina One запустили бесплатный сервис по выгулу собак для пенсионеров от 65 лет. Об этом говорится в сообщении ритейлера.

Запущен бесплатный сервис по выгулу собак для пенсионеров

Обязательными условиями для получения бесплатной услуги являются наличие у пенсионера карты «Клуба Перекресток» и возраст от 65 лет, указанный в анкете при регистрации карты.

Каждый клиент может пользоваться услугой два раза в день в течение 10 дней. Сервис доступен до 30 апреля в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Для заказа выгула собаки необходимо оставить заявку на сайте проекта perekrestok-dog.ru или позвонить по номеру 8 800 200 9555. Чтобы оформить услугу, необходимо оставить заявку до восьми вечера накануне дня выгула.

Расходы на оплату услуг специализированных компаний взяла на себя Purina One.

Ранее торговая сеть запустила сервис для пожилых людей, позволяющий заказывать продукты по телефону и забирать их в ближайшем супермаркете. Сейчас услуга доступна в 12 супермаркетах в Москве и 31 магазине в Санкт-Петербурге. Также «Перекресток» выделил приоритетные часы для посещения магазинов пожилыми людьми (каждый день с 8:00 до 10:00).

Фото: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

07 апреля 2020

Онлайн-кэмп Генератор

12 апреля 2020

РЭШ по экономике

13 апреля 2020

Severstal SteelTech

13 апреля 2020

Соль

15 апреля 2020

Бизнес-инкубатор SKL Tech

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

16 июня 2020

Money20/20 Europe

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

07 апреля 2020

Онлайн-кэмп Генератор

12 апреля 2020

РЭШ по экономике

13 апреля 2020

Severstal SteelTech

13 апреля 2020

Соль

15 апреля 2020

Бизнес-инкубатор SKL Tech

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

16.06.2020

Money20/20 Europe

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

7 апреля — 7 июня 2020

Python для работы с данными

9 апреля — 30 июля 2020

Flutter в мобильной разработке

9 апреля — 28 мая 2020

Фундаментальный курс по SEO

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ