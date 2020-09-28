Walmart купил у российской Promobot робота для одного из своих супермаркетов

Один из крупнейших в мире ритейлеров Walmart купил российского робота компании Promobot и сделал его консультатом в супермаркете Lider Hiper в Сантьяго, столице Чили. Об этом Rusbase рассказал основатель Promobot Олег Кивокурцев.

Lider Hiper — самый большой супермаркет американской торговой сети в стране, и один из крупнейших на континенте.

Сумма сделки составила $50 тысяч. Из них $20 тысяч — цена разработки пакета навигации и интеграции с системами учета товаров, а $30 тысяч — цена самого робота и оборудования для навигации, которое на него установлено, рассказал Кивокурцев.

В случае удачного пилота Promobot ожидает закупки еще 10 роботов для Чили.

Promobot четвертой версии консультирует покупателей магазина на испанском, португальском и английском языке. Робот помогает сориентироваться в супермаркете, покупатели смогут уточнить у него наличие продуктов и цены на них, условия акций и спецпредложений.

Для работы искусственный интеллект робота проанализировал и запомнил 120 тысяч торговых позиций: продуктов питания, детских товаров, бытовой химии, строительных материалов и других товаров. По словам разработчиков, сейчас это самый большой в мире объем данных о товарах, используемый в роботе.

Walmart известна внедрением робототехнических решений: роботов для дезинфекции, дронов для доставки товаров, а также «умных» продуктовых корзин. Робота-консультанта компания принимает впервые.

Специально для Walmart российские разработчики модернизировали датчики препятствий, установленные в Promobot. Исследования и тесты велись около несколько месяцев — в России и Чили.

Фото: Promobot