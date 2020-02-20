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Ассистент для Павла Дурова, digital-директор в ЦМРТ и другие вакансии дня
Новости
Анастасия Марьина
Публикуем открытие вакансии технологических компаний.
Ассистент для Павла Дурова, digital-директор в ЦМРТ и другие вакансии дняАнастасия Марьина
Ассистент Павла Дурова
Куда: Telegram.
Обязанности: вести календарь главы Telegram Павла Дурова, организовывать поездки и выполнять другие поручения.
Требования:
- высокий IQ;
- свободное владение английским языком;
- отличные навыки устного и письменного общения;
- точность и внимание к деталям, базовые финансовые навыки;
- конфиденциальность;
- настойчивость.
Откликнуться на вакансию можно по ссылке.
Chief Digital Officer
Куда: ЦМРТ (предоставляет услуги в сфере высокотехнологичной медицины).
Обязанности:
- определять пути достижения цели, формировать стратегию;
- останавливать неэффективные проекты, запускать новые, сокращать HADI циклы;
- управлять проектными командами на базе текущих отделов маркетинга и IT, внешних подрядчиков и при необходимости привлекать дополнительные ресурсы;
- оценивать инициативы команды ЦМРТ в сфере digital, предоставлять обратную связь и встраивать выгодные проекты в стратегию.
Требования:
- разбираться в том, как работает бизнес на цифрах (
юнит-экономика, ключевые метрики, финансовый учет);
- опыт работы с проектами на стыке
оффлайн-бизнесаи IT;
- опыт управления
кросс-функциональнымикомандами или собственным бизнесом;
- кейсы, подтвержденные результатами (внедрения изменений в процессы, команду, инфраструктуру);
- готовность брать ответственность на себя и принимать решения самостоятельно.
Условия:
- прогрессивная мотивация от 250 тысяч до 450 тысяч рублей в месяц в зависимости от опыта;
- работать на уровне совета директоров с вхождением в состав совета после прохождения испытательного срока;
- офис в Санкт-Петербурге. При необходимости компания поможет обустроиться кандидату и его семье.
Подробнее о вакансии по ссылке.
Менеджер по спецпроектам
Куда: «Фоксфорд» («Нетология-групп»).
Обязанности:
- ведение спецпроектов от идеи до реализации и подведения итогов;
- поиск и взаимодействие с партнерами;
- разработка идей проектов;
- реализация идей совместно с разными подразделениями (бизнес-юниты, продукт, маркетинг, разработка).
Требования:
- опыт работы от 2-х лет в сфере продаж;
- владение техниками продаж и умением грамотно и эффективно применять их на практике;
- умение вести переговоры на уровне лиц, принимающих решения;
- навыки создания и проведения презентаций.
- готовность молниеносно включаться в работу и достигать поставленные цели;
- активность и самостоятельность;
- любовь к цифрам в ежедневной деятельности;
- желание развиваться в сфере маркетинга.
Условия:
- офис рядом с метро Тульская;
- полная занятость, гибкий график, возможность выбирать время начала рабочего дня;
- оформление по ТК РФ, «белая» зарплата, ДМС после испытательного срока;
- возможность бесплатно учиться на всех онлайн-курсах «Нетологии»;
- карьерный рост.
Откликнуться на вакансию можно по ссылке.
Менеджер по партнерствам с вузами
Куда: «Фоксфорд» («Нетология-групп»).
Обязанности:
- налаживание партнерских взаимодействий (топ-50 вузов страны);
- разработка идей проектов с вузами;
- участие в мероприятиях, где представлены вузы;
- реализация своих идей совместно с разными подразделениями (бизнес-юниты, продукт, маркетинг, разработка, продажи).
Требования:
- опыт работы от 3-х лет в сфере образования;
- понимание того, как устроены внешние и внутренние коммуникации высших учебных заведений;
- умение вести переговоры на уровне лиц, принимающих решения;
- навыки создания и проведения презентаций;
- готовность молниеносно включаться в работу и достигать поставленные цели;
- активность и самостоятельность.
Условия:
- офис рядом с метро Тульская;
- полная занятость, гибкий график, возможность выбирать время начала рабочего дня;
- оформление по ТК РФ, «белая» зарплата, ДМС после испытательного срока;
- возможность бесплатно учиться на всех онлайн-курсах «Нетологии»;
- карьерный рост.
Откликнуться на вакансию можно по адресу [email protected]
Фото: Unsplash
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