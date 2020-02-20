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Ассистент для Павла Дурова, digital-директор в ЦМРТ и другие вакансии дня

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Публикуем открытие вакансии технологических компаний.

Ассистент для Павла Дурова, digital-директор в ЦМРТ и другие вакансии дня

Ассистент Павла Дурова 

Куда: Telegram.

Обязанности: вести календарь главы Telegram Павла Дурова, организовывать поездки и выполнять другие поручения.

Требования:

  • высокий IQ;
  • свободное владение английским языком;
  • отличные навыки устного и письменного общения;
  • точность и внимание к деталям, базовые финансовые навыки;
  • конфиденциальность;
  • настойчивость.

Откликнуться на вакансию можно по ссылке.

Chief Digital Officer

Куда: ЦМРТ (предоставляет услуги в сфере высокотехнологичной медицины).

Обязанности:

  • определять пути достижения цели, формировать стратегию;
  • останавливать неэффективные проекты, запускать новые, сокращать HADI циклы;
  • управлять проектными командами на базе текущих отделов маркетинга и IT, внешних подрядчиков и при необходимости привлекать дополнительные ресурсы;
  • оценивать инициативы команды ЦМРТ в сфере digital, предоставлять обратную связь и встраивать выгодные проекты в стратегию.

Требования:

  • разбираться в том, как работает бизнес на цифрах (юнит-экономика, ключевые метрики, финансовый учет);
  • опыт работы с проектами на стыке оффлайн-бизнеса и IT;
  • опыт управления кросс-функциональными командами или собственным бизнесом;
  • кейсы, подтвержденные результатами (внедрения изменений в процессы, команду, инфраструктуру);
  • готовность брать ответственность на себя и принимать решения самостоятельно.

Условия:

  • прогрессивная мотивация от 250 тысяч до 450 тысяч рублей в месяц в зависимости от опыта;
  • работать на уровне совета директоров с вхождением в состав совета после прохождения испытательного срока;
  • офис в Санкт-Петербурге. При необходимости компания поможет обустроиться кандидату и его семье.

Подробнее о вакансии по ссылке.

Менеджер по спецпроектам

Куда: «Фоксфорд» («Нетология-групп»).

Обязанности:

  • ведение спецпроектов от идеи до реализации и подведения итогов;
  • поиск и взаимодействие с партнерами;
  • разработка идей проектов;
  • реализация идей совместно с разными подразделениями (бизнес-юниты, продукт, маркетинг, разработка).

Требования:

  • опыт работы от 2-х лет в сфере продаж;
  • владение техниками продаж и умением грамотно и эффективно применять их на практике;
  • умение вести переговоры на уровне лиц, принимающих решения;
  • навыки создания и проведения презентаций.
  • готовность молниеносно включаться в работу и достигать поставленные цели;
  • активность и самостоятельность;
  • любовь к цифрам в ежедневной деятельности;
  • желание развиваться в сфере маркетинга.

Условия:

  • офис рядом с метро Тульская;
  • полная занятость, гибкий график, возможность выбирать время начала рабочего дня;
  • оформление по ТК РФ, «белая» зарплата, ДМС после испытательного срока;
  • возможность бесплатно учиться на всех онлайн-курсах «Нетологии»;
  • карьерный рост.

Откликнуться на вакансию можно по ссылке.

Менеджер по партнерствам с вузами

Куда: «Фоксфорд» («Нетология-групп»).

Обязанности:

  • налаживание партнерских взаимодействий (топ-50 вузов страны);
  • разработка идей проектов с вузами;
  • участие в мероприятиях, где представлены вузы;
  • реализация своих идей совместно с разными подразделениями (бизнес-юниты, продукт, маркетинг, разработка, продажи).

Требования:

  • опыт работы от 3-х лет в сфере образования;
  • понимание того, как устроены внешние и внутренние коммуникации высших учебных заведений;
  • умение вести переговоры на уровне лиц, принимающих решения;
  • навыки создания и проведения презентаций;
  • готовность молниеносно включаться в работу и достигать поставленные цели;
  • активность и самостоятельность.

Условия:

  • офис рядом с метро Тульская;
  • полная занятость, гибкий график, возможность выбирать время начала рабочего дня;
  • оформление по ТК РФ, «белая» зарплата, ДМС после испытательного срока;
  • возможность бесплатно учиться на всех онлайн-курсах «Нетологии»;
  • карьерный рост.

Откликнуться на вакансию можно по адресу [email protected]

Фото: Unsplash

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Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

20 февраля 2020

Стартап-марафон IRON ROAD SHOW в Казани

21 февраля 2020

Премия Mapic Russia awards

22 февраля 2020

Открытый конкурс питчей RUSSOL

25 февраля 2020

Акселератор по информационной безопасности

Все ВОЗМОЖНОСТИ

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