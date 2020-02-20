Ассистент для Павла Дурова, digital-директор в ЦМРТ и другие вакансии дня

Ассистент Павла Дурова

Куда: Telegram.

Обязанности: вести календарь главы Telegram Павла Дурова, организовывать поездки и выполнять другие поручения.

Требования:

высокий IQ;

свободное владение английским языком;

отличные навыки устного и письменного общения;

точность и внимание к деталям, базовые финансовые навыки;

конфиденциальность;

настойчивость.

Откликнуться на вакансию можно по ссылке.

Chief Digital Officer

Куда: ЦМРТ (предоставляет услуги в сфере высокотехнологичной медицины).

Обязанности:

определять пути достижения цели, формировать стратегию;

останавливать неэффективные проекты, запускать новые, сокращать HADI циклы;

управлять проектными командами на базе текущих отделов маркетинга и IT, внешних подрядчиков и при необходимости привлекать дополнительные ресурсы;

оценивать инициативы команды ЦМРТ в сфере digital, предоставлять обратную связь и встраивать выгодные проекты в стратегию.

Требования:

разбираться в том, как работает бизнес на цифрах ( юнит-экономика , ключевые метрики, финансовый учет);

, ключевые метрики, финансовый учет); опыт работы с проектами на стыке оффлайн-бизнеса и IT;

и IT; опыт управления кросс-функциональными командами или собственным бизнесом;

командами или собственным бизнесом; кейсы, подтвержденные результатами (внедрения изменений в процессы, команду, инфраструктуру);

готовность брать ответственность на себя и принимать решения самостоятельно.

Условия:

прогрессивная мотивация от 250 тысяч до 450 тысяч рублей в месяц в зависимости от опыта;

работать на уровне совета директоров с вхождением в состав совета после прохождения испытательного срока;

офис в Санкт-Петербурге. При необходимости компания поможет обустроиться кандидату и его семье.

Подробнее о вакансии по ссылке.

Менеджер по спецпроектам

Куда: «Фоксфорд» («Нетология-групп»).

Обязанности:

ведение спецпроектов от идеи до реализации и подведения итогов;

поиск и взаимодействие с партнерами;

разработка идей проектов;

реализация идей совместно с разными подразделениями (бизнес-юниты, продукт, маркетинг, разработка).

Требования:

опыт работы от 2-х лет в сфере продаж;

владение техниками продаж и умением грамотно и эффективно применять их на практике;

умение вести переговоры на уровне лиц, принимающих решения;

навыки создания и проведения презентаций.

готовность молниеносно включаться в работу и достигать поставленные цели;

активность и самостоятельность;

любовь к цифрам в ежедневной деятельности;

желание развиваться в сфере маркетинга.

Условия:

офис рядом с метро Тульская;

полная занятость, гибкий график, возможность выбирать время начала рабочего дня;

оформление по ТК РФ, «белая» зарплата, ДМС после испытательного срока;

возможность бесплатно учиться на всех онлайн-курсах «Нетологии»;

карьерный рост.

Откликнуться на вакансию можно по ссылке.

Менеджер по партнерствам с вузами

Куда: «Фоксфорд» («Нетология-групп»).

Обязанности:

налаживание партнерских взаимодействий (топ-50 вузов страны);

разработка идей проектов с вузами;

участие в мероприятиях, где представлены вузы;

реализация своих идей совместно с разными подразделениями (бизнес-юниты, продукт, маркетинг, разработка, продажи).

Требования:

опыт работы от 3-х лет в сфере образования;

понимание того, как устроены внешние и внутренние коммуникации высших учебных заведений;

умение вести переговоры на уровне лиц, принимающих решения;

навыки создания и проведения презентаций;

готовность молниеносно включаться в работу и достигать поставленные цели;

активность и самостоятельность.

Условия:

офис рядом с метро Тульская;

полная занятость, гибкий график, возможность выбирать время начала рабочего дня;

оформление по ТК РФ, «белая» зарплата, ДМС после испытательного срока;

возможность бесплатно учиться на всех онлайн-курсах «Нетологии»;

карьерный рост.

Откликнуться на вакансию можно по адресу [email protected]

Фото: Unsplash