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Warner Bros. будет предсказывать успех фильмов с помощью искусственного интеллекта

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Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Кинокомпания Warner Brothers подписала договор с AI-стартапом Cinelytic. Компания разработала алгоритм, который помогает специалистам киноиндустрии управлять маркетингом и распространением фильмов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Hollywood Reporter.

Warner Bros. будет предсказывать успех фильмов с помощью искусственного интеллекта

Как пишет издание, искусственный интеллект начнет помогать менеджерам Warner Bros при планировании релизов. Также вероятно, что алгоритм будет участвовать в принятии решений на стадии разработки фильмов.

Продукт Cinelytic учитывает несколько параметров: прогноз прибыли от фильма, актуальность актерского состава, время выхода и т.д.

Как сообщается, действие контракта коснется только международных рынков.

Cinelytic был запущен в 2015 году. Через три года в него инвестировала таиландская кинокомпания T&B Media Global $2,2 млн. Ingenious Media (Великобритания) и Productivity Media (Канада).

Как сообщает Forbes, в 2019 году компания начала сотрудничество с STX Entertainment, которая занималась продюсированием «Во власти стихии», «Стриптизерш» и «Начни сначала».

Фото: Unsplash

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