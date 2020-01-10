Warner Bros. будет предсказывать успех фильмов с помощью искусственного интеллекта

Как пишет издание, искусственный интеллект начнет помогать менеджерам Warner Bros при планировании релизов. Также вероятно, что алгоритм будет участвовать в принятии решений на стадии разработки фильмов.



Продукт Cinelytic учитывает несколько параметров: прогноз прибыли от фильма, актуальность актерского состава, время выхода и т.д.



Как сообщается, действие контракта коснется только международных рынков.



Cinelytic был запущен в 2015 году. Через три года в него инвестировала таиландская кинокомпания T&B Media Global $2,2 млн. Ingenious Media (Великобритания) и Productivity Media (Канада).



Как сообщает Forbes, в 2019 году компания начала сотрудничество с STX Entertainment, которая занималась продюсированием «Во власти стихии», «Стриптизерш» и «Начни сначала».



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