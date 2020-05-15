В России построят 25 новых мусорных заводов за 600 млрд рублей

Консорциум из трех государственных корпораций — «Ростех», «Росатом» и ВЭБ.РФ — заключили соглашение о строительстве в регионах России не менее 25 мусоросжигательных заводов, перерабатывающих отходы, которые прошли сортировку, в электроэнергию. Об этом говорится в сообщении ВЭБ.РФ.

Они готовы построить заводы в агломерациях с населением не менее 500 тысяч человек и крупнейших туристических центрах.

«РТ-Инвест», «дочка» «Ростеха», станет оператором нового проекта. «Росатом» выступит технологическим партнером, а ВЭБ — финансовым.

Общая стоимость проекта оценивается в 600 млрд рублей, предполагаемый объем участия ВЭБа — порядка 200 млрд рублей, сообщила пресс-служба госкорпорации.

Партнеры рассчитывают привлечь в этот проект инвестиции коммерческих банков, финансовых институтов и частных инвесторов, в том числе в рамках механизма государственно-частного партнерства, а также с использованием механизма «зеленых облигаций».

Первый из 25 заводов планируется построить в конце 2022 года, а в целом программа рассчитана на длительный срок, сообщил источник РБК, близкий к ВЭБу.

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