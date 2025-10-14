Wayve обсуждает инвестиции с SoftBank и Microsoft на $2 млрд

Британский стартап Wayve ведёт переговоры с SoftBank и Microsoft о привлечении инвестиций объёмом до $2 млрд. Потенциальная оценка компании может достичь $8 млрд — это сделает сделку одной из крупнейших на рынке ИИ в 2025 году. Компания активно развивает технологии автономного вождения и рассчитывает ускорить разработку базовых ИИ-моделей для автомобильной индустрии.

Переговоры на ранней стадии

Как сообщает Financial Times, обсуждения между Wayve, SoftBank и Microsoft находятся на ранней стадии, и окончательная сумма инвестиций пока не определена. Источники издания отмечают, что новая сделка может стать продолжением прошлогоднего раунда, когда Wayve привлекла $1 млрд под руководством SoftBank при участии того же Microsoft.

Если переговоры завершатся успешно, оценка Wayve вырастет примерно до $8 млрд — это вдвое больше, чем в 2024 году. Тогда Wayve была оценена в $4–4,5 млрд.

Стартап, изменивший подход к беспилотным авто

Основанная в 2017 году в Лондоне, Wayve разрабатывает системы искусственного интеллекта для автономных автомобилей, делая ставку на гибкость и доступность своих решений. В отличие от конкурентов — Alphabet Waymo и Amazon Zoox — компания использует недорогие сенсоры и вычислительные модули, которые можно устанавливать в серийные автомобили без дорогостоящей инфраструктуры.

Ещё в 2018 году Wayve начала сотрудничество с Nvidia и стала испольщовать её робототехнические платформы для обучения навигационных систем. Недавно глава Nvidia Дженсен Хуанг объявил о планах инвестировать $500 млн в стартап, подчеркнув стратегическую значимость проекта для развития ИИ в транспорте.

«Большую часть последних десяти лет наш подход считался "контринтуитивным". Но сегодня мы видим полный разворот — интерес инвесторов к технологиям автономного вождения достиг беспрецедентного уровня», — заявил сооснователь и CEO Wayve Алекс Кендалл.

Ставка на универсальные ИИ-модели

Главная цель Wayve — создать обучаемую систему, способную адаптироваться к любой дорожной среде без необходимости детального картирования. Это даёт компании серьёзное преимущество: её алгоритмы могут работать в разных городах и странах без предварительной настройки под конкретные маршруты.

Сооснователь компании Алекс Кендалл отмечает, что компания «уже сегодня хорошо капитализирована», но новые инвестиции необходимы для ускоренного развития базовых AI-моделей, которые смогут использоваться автопроизводителями по всему миру.

«Автомобильная индустрия требует терпения, и мы работаем с партнёрами, чтобы интегрировать и развернуть технологию как можно быстрее», — добавил сооснователь компании Алекс Кендалл.

Первый партнёр — Nissan

В апреле 2025 года Wayve подписала соглашение с Nissan — первый крупный контракт на внедрение своих систем. Согласно договорённости, ПО Wayve будет установлено в автомобилях японского автопроизводителя с 2027 года. Это событие — ключевой шаг к коммерциализации технологии.

Контекст

Если сделка с SoftBank и Microsoft состоится, Wayve станет одной из самых дорогих ИИ-компаний Европы. Это укрепит позиции Великобритании как центра разработки технологий автономного транспорта.

Интерес инвесторов к Wayve совпадает с глобальной волной вложений в искусственный интеллект: за последние месяцы OpenAI, Anthropic и Inflection AI также привлекли миллиарды долларов. В условиях этой гонки Wayve позиционирует себя как мост между автомобильной индустрией и разработчиками фундаментальныХ ИИ-моделей.

Фото: официальный сайт компании Wayve